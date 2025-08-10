https://1prime.ru/20250810/dom-860521641.html

Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита Путина и Трампа

экономика

мировая экономика

сша

аляска

рф

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Историческая ассоциация Белого дома пока не планирует продавать сувениры в честь саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска, рассказали РИА Новости в магазине организации. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. На вопрос корреспондента агентства, планируется ли завоз каких-либо коммеморативных товаров, посвященных саммиту, сотрудники флагманского розничного магазина ответили отрицательно.

2025

