Белый дом не планирует продавать сувениры в честь саммита Путина и Трампа

2025-08-10T00:40+0300
2025-08-10T00:40+0300
2025-08-10T00:40+0300
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Историческая ассоциация Белого дома пока не планирует продавать сувениры в честь саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска, рассказали РИА Новости в магазине организации.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
На вопрос корреспондента агентства, планируется ли завоз каких-либо коммеморативных товаров, посвященных саммиту, сотрудники флагманского розничного магазина ответили отрицательно.
