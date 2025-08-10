https://1prime.ru/20250810/echos-860533148.html

СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство Франции рассчитывает уже в 2026 году получить в государственный бюджет 4,2 миллиарда евро в связи с сокращением праздничных дней, сообщает газета Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра Франсуа Байру, поступившую в ее распоряжение. В июле премьер предложил сделать рабочими праздничные пасхальный понедельник и 8 Мая (европейский День Победы), чтобы оздоровить госфинансы. "Доходность этих мер должна составить 4,2 миллиарда евро с 2026 года для государственного бюджета", - цитирует издание текст письма. В документе указано, что правительство намерено внести в законопроект о финансах на 2026 год меру по отмене статуса государственных праздников для этих двух дней. Отмечается, что выбор праздников, которых должны коснуться меры, может быть обсужден. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.

