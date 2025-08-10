Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250810/echos-860533148.html
СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников
СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников - 10.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников
Правительство Франции рассчитывает уже в 2026 году получить в государственный бюджет 4,2 миллиарда евро в связи с сокращением праздничных дней, сообщает газета... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T13:51+0300
2025-08-10T13:51+0300
экономика
мировая экономика
франция
франсуа байру
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство Франции рассчитывает уже в 2026 году получить в государственный бюджет 4,2 миллиарда евро в связи с сокращением праздничных дней, сообщает газета Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра Франсуа Байру, поступившую в ее распоряжение. В июле премьер предложил сделать рабочими праздничные пасхальный понедельник и 8 Мая (европейский День Победы), чтобы оздоровить госфинансы. "Доходность этих мер должна составить 4,2 миллиарда евро с 2026 года для государственного бюджета", - цитирует издание текст письма. В документе указано, что правительство намерено внести в законопроект о финансах на 2026 год меру по отмене статуса государственных праздников для этих двух дней. Отмечается, что выбор праздников, которых должны коснуться меры, может быть обсужден. В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.
https://1prime.ru/20250810/filippo-860529202.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, франция, франсуа байру
Экономика, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру
13:51 10.08.2025
 
СМИ: Франция планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников

Echos: правительство Франции планирует сэкономить €4,2 миллиарда на сокращении праздников

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Правительство Франции рассчитывает уже в 2026 году получить в государственный бюджет 4,2 миллиарда евро в связи с сокращением праздничных дней, сообщает газета Echos со ссылкой на копию письма премьер-министра Франсуа Байру, поступившую в ее распоряжение.
В июле премьер предложил сделать рабочими праздничные пасхальный понедельник и 8 Мая (европейский День Победы), чтобы оздоровить госфинансы.
"Доходность этих мер должна составить 4,2 миллиарда евро с 2026 года для государственного бюджета", - цитирует издание текст письма.
В документе указано, что правительство намерено внести в законопроект о финансах на 2026 год меру по отмене статуса государственных праздников для этих двух дней. Отмечается, что выбор праздников, которых должны коснуться меры, может быть обсужден.
В июле Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими. Он также отметил, что власти планируют поднять налоги для богатых.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Во Франции раскритиковали призывы ЕС к давлению на Россию
11:04
 
ЭкономикаМировая экономикаФРАНЦИЯФрансуа Байру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала