Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов - 10.08.2025, ПРАЙМ
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов - 10.08.2025, ПРАЙМ
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов
Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, среди которых рука и череп мумии, погребальная стела и амулеты, сообщило египетское министерство... | 10.08.2025, ПРАЙМ
КАИР, 10 авг - ПРАЙМ. Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, среди которых рука и череп мумии, погребальная стела и амулеты, сообщило египетское министерство туризма и древностей. "Министерство туризма и древностей получило 13 артефактов, которые прибыли на родину из Соединенного Королевства и Германии", - говорится в заявлении министерства. Согласно заявлению, Великобритания вернула Египту погребальную стелу из известняка времен Нового царства (1550 – 1069 годы до нашей эры), сосуд из фаянса, часть бронзовой короны, погребальную маску из бусин и ряд погребальных амулетов. Из Германии были возвращены череп и рука неизвестной мумии, а также амулет анкх – символ жизни в Древнем Египте. Отмечается, что артефакты были доставлены в Египетский музей на Тахрире в Каире в рамках подготовки к реставрации и последующему показу на специальной выставке, на которой будут представлены недавно возвращенные предметы древности. В последние годы власти Египта предпринимают активные усилия по возвращению в страну древних артефактов, которые были незаконно вывезены в эпоху колониализма. В 2022 году экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак.
общество , египет, германия, великобритания
Общество , ЕГИПЕТ, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:02 10.08.2025
 
Египет вернул из Германии и Британии 13 древних артефактов

Египет вернул из Германии и Великобритании череп мумии, стелу и амулеты

КАИР, 10 авг - ПРАЙМ. Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, среди которых рука и череп мумии, погребальная стела и амулеты, сообщило египетское министерство туризма и древностей.
"Министерство туризма и древностей получило 13 артефактов, которые прибыли на родину из Соединенного Королевства и Германии", - говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, Великобритания вернула Египту погребальную стелу из известняка времен Нового царства (1550 – 1069 годы до нашей эры), сосуд из фаянса, часть бронзовой короны, погребальную маску из бусин и ряд погребальных амулетов. Из Германии были возвращены череп и рука неизвестной мумии, а также амулет анкх – символ жизни в Древнем Египте.
Отмечается, что артефакты были доставлены в Египетский музей на Тахрире в Каире в рамках подготовки к реставрации и последующему показу на специальной выставке, на которой будут представлены недавно возвращенные предметы древности.
В последние годы власти Египта предпринимают активные усилия по возвращению в страну древних артефактов, которые были незаконно вывезены в эпоху колониализма. В 2022 году экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак.
