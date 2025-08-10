https://1prime.ru/20250810/ekspert-860522869.html

Эксперт рассказала, как не попасться на мошенников

Эксперт рассказала, как не попасться на мошенников - 10.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как не попасться на мошенников

Колдуны, экстрасенсы и гадалки, обещающие решить проблемы человека за вознаграждение или оказывающие финансовые консультации – это мошенники, и в случае... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T04:17+0300

2025-08-10T04:17+0300

2025-08-10T04:17+0300

финансы

общество

ольга дайнеко

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522869.jpg?1754788643

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Колдуны, экстрасенсы и гадалки, обещающие решить проблемы человека за вознаграждение или оказывающие финансовые консультации – это мошенники, и в случае контакта с ними нужно делать скриншоты, сохраняя всю переписку и записи разговоров, чтобы потом при необходимости использовать эти файлы в суде, заявила РИА Новости эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко. "Если человек стал жертвой мошеннических действий, ему нужно незамедлительно обратиться в полицию. Предварительно стоит собрать возможные доказательства мошенничества: скриншоты переписок, аудио и видеозаписи, подтверждения передачи денежных средств", – сказала Дайнеко. "Споры относительно "магических" услуг могут быть предметом судебных разбирательств: взыскание перечисленных на карту гадалки/экстрасенса/знахаря денег в качестве неосновательного обогащения в гражданском процессе, возмещение материального и морального ущерба в рамках уголовного судопроизводства", - напомнила она. Многочисленные гадалки, астрологи, колдуны и экстрасенсы часто предлагают людям решить любые проблемы. Они используют веру в сверхъестественное и уязвимое состояние своих потенциальных жертв. Но есть признаки, по которым человек может понять, что попал под "магическое" влияние шарлатана. "Поступают зловещие предсказания грядущих бед, неизлечимых болезней, а способом решения проблем - все возрастающие выплаты "колдуну". Нагнетают обстановку, запугивают, торопят при принятии решения: например, нужно провести обряд, иначе будет поздно", - рассказала эксперт. Дайнеко напомнила, что гадалки и прорицатели не должны давать финансовых советов. "Инвестировать, вкладывать деньги в то, что советует экстрасенс или гадалка как минимум неразумно, а в большинстве случаев – опасно. Легко можно попасть в следующую мошенническую историю с лжеинвесторами, финансовой пирамидой", - пояснила она. "Трата сбережений, продажа имущества, накопление долгов для оплаты "магических решений" не избавит от проблем, а лишь усугубит сложную жизненную ситуацию. Нельзя принимать финансовые решения в состоянии паники, стресса. Советуйтесь с близкими, оценивайте ситуацию критически", – рекомендует Дайнеко. Такие мошенники, по данным экспертов, работают преимущественно в виде индивидуальных онлайн-сессий, по переписке, на видео-эфирах, а также в очном формате встреч. "Декорации "представления" зависят от выбранного направления услуг: это может быть образ доброй старушки-ведуньи, таинственного колдуна, потомка шамана или экзальтированной ясновидящей", – рассказала Дайнеко. "Перечень услуг знахарей и прорицателей широк: от финансовых советов, отворотов-приворотов до постановки несуществующего диагноза и лечения на расстоянии. Мошенники в поиске своих жертв нередко сами выходят на людей в беде с предложением своих магических услуг: мониторят соцсети, собирают информацию о тех, кто недавно потерял близких, имеющих тяжело больных детей, страдающих от неразделенной любви", - добавила она. По словам эксперта, стратегия мошенника заключается в том, чтобы втереться в доверие и вытянуть из своей жертвы как можно больше денег. "В ход идет не только убеждение в своих магических силах, но и запугивание, шантаж. Клиенты готовы платить за обряды очищения, снятия порчи с детей и близких, за неразглашение уже переданной личной информации и, конечно, за надежду получить желаемое", - пояснила она. При этом человек, попавший под влияние мошенников нередко не способен воспринимать критику в отношение оплаты таких услуг даже от близких, ведь в гадании "так много совпало, сбылось", "откуда она могла знать так много обо мне". А стресс и ожидание результата от уже потраченных денег затягивает узел финансовой петли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , ольга дайнеко, минфин