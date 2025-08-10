Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян получил от США гарантии неприкосновенности, считает эксперт - 10.08.2025
Пашинян получил от США гарантии неприкосновенности, считает эксперт
14:26 10.08.2025
 
Пашинян получил от США гарантии неприкосновенности, считает эксперт

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Совершенно очевидно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян получил от США гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских интересов на Южном Кавказе, выразил мнение в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Ранее по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Фактическое подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, которое произошло при непосредственном участии США в Вашингтоне, подчеркивает главное - Баку добился всего чего хотел, а Армения в реальности теряет часть территории и субъектности, а в дальнейшем может полностью потерять государственность. Совершенно очевидно, что Пашинян получил гарантии собственной неприкосновенности в обмен на предательство российских интересов на Южном Кавказе", - отметил эксперт.
По его словам, Баку и Турция в сотрудничестве с США и под их контролем будут развивать транспортный Зангезурский коридор.
"Трамп добился очередного успеха, главным из которых является не безопасность в регионе и, в частности, Армении, а контроль за важнейшим логистическим путём, в результате чего США получат в перспективе не только огромные доходы, но и возможность нанести удар по иранской территории и также усилят возможности блока НАТО в подбрюшье России. Резюмируя, можно с уверенности сказать, что мир на Южном Кавказе ещё долго не наступит", - отметил собеседник агентства.
Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP). Агентство утверждает, что маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.
В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа".
