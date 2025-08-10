https://1prime.ru/20250810/eksperty-860524378.html

Эксперты оценили вероятность встречи Путина и Трампа на Аляске

ПЕКИН, 10 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в штате Аляска поспособствует ослаблению напряжённости между Москвой и Вашингтоном, но ее влияние на урегулирование конфликта на Украине будет ограниченным, считают китайские эксперты. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит китайская государственная газета Global Times, решение о саммите было принято в критический момент, "когда отношения между США и Россией рисковали выйти из-под контроля". "Хотя переговоры могут поспособствовать ослаблению недавней двусторонней напряжённости, их влияние на урегулирование российско-украинского конфликта остаётся неопределённым", - приводит газета его слова. Эксперт отметил, что, если лидеры России и США достигнут конструктивного соглашения, его перевод в широкое урегулирование может быть сопряжен с определенными препятствиями. "Любое американо-российское соглашение потребует сотрудничества со стороны Украины и Европы, однако их реакция пока неясна", - сказал он. Преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн отметил в комментарии газете, что "один саммит вряд ли положит конец" столь глубоко укоренившейся и многослойной и конфронтации, как конфликт на Украине. По его словам, для урегулирования конфликта необходима "значительно более тесная координация".

