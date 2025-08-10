https://1prime.ru/20250810/eksperty-860524937.html
Эксперты оценили содержание редкоземельных металлов в смартфоне
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Редкоземельные металлы (РЗМ) занимают в массе смартфона или ноутбука до 1% от всех используемых в одном устройстве металлов, при этом среднее содержание редкоземов в гаджете составляет около 0,1 грамма, подсчитали для РИА Новости эксперты. "Содержание редкоземельных металлов в смартфонах или ноутбуках невелико и составляет, обычно, до 1% от массы всех используемых в приборе металлов. Основная масса приходится на медь, алюминий или литий, который применяется для производства аккумуляторов", - сказал директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора. "В зависимости от типа или размера устройства общая масса РЗМ в нем может составлять 0,1 грамма для смартфонов до нескольких граммов для ноутбука", - добавил он. По данным партнера "S+Консалтинг" Павла Карпуса, в среднем в одном смартфоне содержится около 82 мг редкоземельных металлов, примерно, 65 мг неодима, 15 мг празеодима и 2,5 мг гадолиния. Прежде всего, их используют в производстве магнитов вибраторов и динамиков. Карпус отметил, что в более новых моделях смартфонов, начиная с 2015 года, увеличилось содержание гадолиния в силу возросших требований к магнитным свойствам. Также в бюджетных версиях смартфонов используются LCD-экраны, в состав которых входят эрбий (примерно 12 миллиграмм) и гадолиний (примерно 2,3 миллиграмма). Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Редкоземельные металлы (РЗМ) занимают в массе смартфона или ноутбука до 1% от всех используемых в одном устройстве металлов, при этом среднее содержание редкоземов в гаджете составляет около 0,1 грамма, подсчитали для РИА Новости эксперты.
"Содержание редкоземельных металлов в смартфонах или ноутбуках невелико и составляет, обычно, до 1% от массы всех используемых в приборе металлов. Основная масса приходится на медь, алюминий или литий, который применяется для производства аккумуляторов", - сказал директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора.
"В зависимости от типа или размера устройства общая масса РЗМ в нем может составлять 0,1 грамма для смартфонов до нескольких граммов для ноутбука", - добавил он.
По данным партнера "S+Консалтинг" Павла Карпуса, в среднем в одном смартфоне содержится около 82 мг редкоземельных металлов, примерно, 65 мг неодима, 15 мг празеодима и 2,5 мг гадолиния. Прежде всего, их используют в производстве магнитов вибраторов и динамиков.
Карпус отметил, что в более новых моделях смартфонов, начиная с 2015 года, увеличилось содержание гадолиния в силу возросших требований к магнитным свойствам. Также в бюджетных версиях смартфонов используются LCD-экраны, в состав которых входят эрбий (примерно 12 миллиграмм) и гадолиний (примерно 2,3 миллиграмма).
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
