https://1prime.ru/20250810/evropa-860522004.html
СМИ: Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности
СМИ: Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности - 10.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности
Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T02:04+0300
2025-08-10T02:04+0300
2025-08-10T02:04+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
украина
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522004.jpg?1754780692
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
"Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что… любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны США", - говорится в сообщении издания.
Как указали собеседники газеты на условиях анонимности, европейские союзники также требуют от США "оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно".
Издание отметило, что данные вопросы обсуждались на субботней встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным, должен был подключиться виртуально", - добавила газета.
Как заявил ранее сам Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
Как рассказал порталу Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители заявили Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, а Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие".
Как ранее писала New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и президент США Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, нато, new york times
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, НАТО, New York Times
СМИ: Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности
N T: Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках соглашения по Украине
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
"Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что… любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны США", - говорится в сообщении издания.
Как указали собеседники газеты на условиях анонимности, европейские союзники также требуют от США "оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно".
Издание отметило, что данные вопросы обсуждались на субботней встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным, должен был подключиться виртуально", - добавила газета.
Как заявил ранее сам Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
Как рассказал порталу Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители заявили Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, а Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие".
Как ранее писала New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и президент США Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.