СМИ: Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности

Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны... | 10.08.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в НАТО, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. "Европейцы, как обычно, поддержали позиции Украины, настаивая на том, что… любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны США", - говорится в сообщении издания. Как указали собеседники газеты на условиях анонимности, европейские союзники также требуют от США "оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно". Издание отметило, что данные вопросы обсуждались на субботней встрече министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, встречавшийся с господином (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным, должен был подключиться виртуально", - добавила газета. Как заявил ранее сам Лэмми, в субботу он провел переговоры по Украине с представителями Киева и Европы, на которой присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности. Как рассказал порталу Axios один из источников, в ходе переговоров украинские и европейские представители заявили Вэнсу, что первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, а Украина "не должна уступать территории в обмен на перемирие". Как ранее писала New York Times, европейские страны обеспокоены, что Путин и президент США Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент России в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

