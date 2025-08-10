https://1prime.ru/20250810/filippo-860529202.html
Во Франции раскритиковали призывы ЕС к давлению на Россию
Во Франции раскритиковали призывы ЕС к давлению на Россию - 10.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскритиковали призывы ЕС к давлению на Россию
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T11:04+0300
2025-08-10T11:04+0300
2025-08-10T11:04+0300
политика
мировая экономика
общество
сша
украина
рф
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил их в поддержке продолжения боевых действий ради личных целей. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. "(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между Трампом и Путиным... Им нужна война для их личных целей и для того, чтобы обеспечить ЕС собственной армией! Давайте остановим их!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он также вновь призвал к выходу Франции из ЕС. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президенты РФ и США могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
https://1prime.ru/20250810/medvedev-860528490.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, украина, рф, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, new york times
Политика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, New York Times
Во Франции раскритиковали призывы ЕС к давлению на Россию
Французский политик Филиппо: Европе нужна война ради личных целей
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил их в поддержке продолжения боевых действий ради личных целей.
Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ.
"(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между Трампом и Путиным... Им нужна война для их личных целей и для того, чтобы обеспечить ЕС собственной армией! Давайте остановим их!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Он также вновь призвал к выходу Франции из ЕС.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президенты РФ и США могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.
Медведев заявил о попытках ЕС воспрепятствовать усилиям США по Украине