МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал совместное заявление европейских стран, в котором те призывали к давлению на Россию, и обвинил их в поддержке продолжения боевых действий ради личных целей. Ранее лидеры ряда европейских стран перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержали усилия Трампа, нацеленные на достижение мира на Украине. Согласно документу, европейские лидеры готовы оказать Трампу дипломатическую поддержку, однако при этом они также готовы оказывать "существенную" военную и финансовую поддержку Киеву в рамках так называемой "коалиции желающих" и вводить санкции в отношении РФ. "(Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между Трампом и Путиным... Им нужна война для их личных целей и для того, чтобы обеспечить ЕС собственной армией! Давайте остановим их!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Он также вновь призвал к выходу Франции из ЕС. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи российского и американского лидеров заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала о том, что европейские страны обеспокоены, что президенты РФ и США могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, европейские страны пытаются добиться, чтобы Зеленский присутствовал на встрече Путина и Трампа. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивает газета.

