FT призвала Трампа предотвратить реализацию плана Нетаньяху по Газе

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Редакционная коллегия британской газеты Financial Times призвала президента США Дональда Трампа и других союзников Израиля предотвратить реализацию "катастрофического" плана израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению контроля над сектором Газа. В четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Развертывание наступления… будет плачевным как для Израиля, так и для палестинцев… Существует узкое окно (возможностей – ред.) для предотвращения реализации нового катастрофического плана лидера Израиля. Трамп и другие союзники Израиля должны принять незамедлительные меры, чтобы предотвратить его", - говорится в редакционной статье на сайте издания. Редколлегия полагает, что установление Израилем контроля над Газой приведет к увеличению жертв среди гражданского населения и вынужденному переселению сотен тысяч палестинцев, а также поставит под угрозу жизни людей, взятых в заложники палестинским движением ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

