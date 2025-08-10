Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД ряда стран ЕС осудили намерение Израиля оккупировать Газу - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250810/gaza-860536200.html
Главы МИД ряда стран ЕС осудили намерение Израиля оккупировать Газу
Главы МИД ряда стран ЕС осудили намерение Израиля оккупировать Газу - 10.08.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ряда стран ЕС осудили намерение Израиля оккупировать Газу
Главы МИД восьми европейских стран осудили намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупировать сектор Газа, отметив, что реализация этого плана... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T16:17+0300
2025-08-10T16:17+0300
политика
израиль
газа
норвегия
биньямин нетаньяху
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Главы МИД восьми европейских стран осудили намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупировать сектор Газа, отметив, что реализация этого плана только усугубит гуманитарный кризис и приведёт к "неприемлемо высокому" числу жертв, следует из совместного заявления, опубликованного министерством иностранных дел Норвегии. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности". "Министры иностранных дел Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании решительно осуждают недавнее заявление правительства Израиля об усилении оккупации и военного наступления, в том числе в городе Газа. Это решение лишь усугубит гуманитарный кризис и в дальнейшем поставит под угрозу жизни оставшихся заложников. Эта операция приведёт к неприемлемо высокому числу жертв и вынужденному перемещению почти миллиона палестинских мирных жителей", - говорится в пресс-релизе норвежского ведомства. Кроме того, в заявлении говорится, что главы МИД указанных стран отвергают "любые демографические или территориальные изменения на оккупированной палестинской территории", поскольку действия в этом направлении представляют собой нарушение международного права. "Усиление военного наступления и оккупация города Газа представляют собой серьёзное препятствие на пути к реализации решения о создании двух государств, которое является единственным путём к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Сектор Газа должен быть неотъемлемой частью Государства Палестина, наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим", - отмечается в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://1prime.ru/20250810/ft--860535018.html
израиль
газа
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, газа, норвегия, биньямин нетаньяху, мид
Политика, ИЗРАИЛЬ, Газа, НОРВЕГИЯ, Биньямин Нетаньяху, МИД
16:17 10.08.2025
 
Главы МИД ряда стран ЕС осудили намерение Израиля оккупировать Газу

Главы МИД восьми европейских стран осудили намерение Израиля оккупировать Газу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Главы МИД восьми европейских стран осудили намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оккупировать сектор Газа, отметив, что реализация этого плана только усугубит гуманитарный кризис и приведёт к "неприемлемо высокому" числу жертв, следует из совместного заявления, опубликованного министерством иностранных дел Норвегии.
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
"Министры иностранных дел Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании решительно осуждают недавнее заявление правительства Израиля об усилении оккупации и военного наступления, в том числе в городе Газа. Это решение лишь усугубит гуманитарный кризис и в дальнейшем поставит под угрозу жизни оставшихся заложников. Эта операция приведёт к неприемлемо высокому числу жертв и вынужденному перемещению почти миллиона палестинских мирных жителей", - говорится в пресс-релизе норвежского ведомства.
Кроме того, в заявлении говорится, что главы МИД указанных стран отвергают "любые демографические или территориальные изменения на оккупированной палестинской территории", поскольку действия в этом направлении представляют собой нарушение международного права.
"Усиление военного наступления и оккупация города Газа представляют собой серьёзное препятствие на пути к реализации решения о создании двух государств, которое является единственным путём к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Сектор Газа должен быть неотъемлемой частью Государства Палестина, наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим", - отмечается в заявлении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
FT призвала Трампа предотвратить реализацию плана Нетаньяху по Газе
15:27
 
ПолитикаИЗРАИЛЬГазаНОРВЕГИЯБиньямин НетаньяхуМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала