https://1prime.ru/20250810/havasosyalmedya-860535369.html

СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников

СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников - 10.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T15:48+0300

2025-08-10T15:48+0300

2025-08-10T15:48+0300

происшествия

анкара

стамбул

турция

turkish airlines

https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_4465ba823c0535121947f5ad470913b4.jpg

СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya. Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре. "Экипаж решил посадить самолет в аэропорту Анкары после того, как у пассажира загорелся аккумулятор беспроводных наушников. В Анкаре владельца наушников и еще одного пассажира, запаниковавшего в момент пожара, высадили из самолета, чтобы их проверили медики и органы безопасности", - сообщает портал со ссылкой на свой источник. По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Анкары и приземлился в Стамбуле в 14.58. Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендовало в начале августа авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр комментировал инцидент, когда самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула 29 июля, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки. Компания Pegasus в свою очередь, как сообщают СМИ, запретила использовать пауэрбанки во время полета. Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан: загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.

https://1prime.ru/20250803/turkish-860272282.html

анкара

стамбул

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

анкара, стамбул, турция, turkish airlines