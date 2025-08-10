Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250810/havasosyalmedya-860535369.html
СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников
СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников - 10.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T15:48+0300
2025-08-10T15:48+0300
происшествия
анкара
стамбул
турция
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_4465ba823c0535121947f5ad470913b4.jpg
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya. Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре. "Экипаж решил посадить самолет в аэропорту Анкары после того, как у пассажира загорелся аккумулятор беспроводных наушников. В Анкаре владельца наушников и еще одного пассажира, запаниковавшего в момент пожара, высадили из самолета, чтобы их проверили медики и органы безопасности", - сообщает портал со ссылкой на свой источник. По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Анкары и приземлился в Стамбуле в 14.58. Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендовало в начале августа авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр комментировал инцидент, когда самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула 29 июля, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки. Компания Pegasus в свою очередь, как сообщают СМИ, запретила использовать пауэрбанки во время полета. Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан: загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.
https://1prime.ru/20250803/turkish-860272282.html
анкара
стамбул
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82349/46/823494678_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_477ed45297f1b78175c8419dfa6dfa32.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
анкара, стамбул, турция, turkish airlines
Происшествия, Анкара, Стамбул, ТУРЦИЯ, Turkish Airlines
15:48 10.08.2025
 
СМИ: самолет Turkish Airlines сел в Анкаре из-за возгорания наушников

HavaSosyalMedya: самолет вынужденно сел в Анкаре из-за возгорания наушников у пассажира

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Анкаре после того, как у одного из пассажиров загорелись наушники, сообщает портал HavaSosyalMedya.
Самолет, выполнявший рейс TK2225, вылетел в 12.33 воскресенья (совпадает с мск) из Газиантепа на юго-востоке Турции в Стамбул. Лайнер отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку в 13.20 в Анкаре.
"Экипаж решил посадить самолет в аэропорту Анкары после того, как у пассажира загорелся аккумулятор беспроводных наушников. В Анкаре владельца наушников и еще одного пассажира, запаниковавшего в момент пожара, высадили из самолета, чтобы их проверили медики и органы безопасности", - сообщает портал со ссылкой на свой источник.
По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Анкары и приземлился в Стамбуле в 14.58.
Генеральное управление гражданской авиации Турции (SHGM) рекомендовало в начале августа авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета, заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Министр комментировал инцидент, когда самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, вылетевший в Сеул из Стамбула 29 июля, развернулся после трех часов полета и вернулся в аэропорт вылета из-за потерянного пассажиром пауэрбанка.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с августа запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор, как в багаже, так и в ручной клади, сообщили ранее РИА Новости в службе поддержки. Компания Pegasus в свою очередь, как сообщают СМИ, запретила использовать пауэрбанки во время полета.
Двадцатого марта самолет авиакомпании Hong Kong Airlines, выполнявший рейс из Ханчжоу в Гонконг, экстренно приземлился в городе Фучжоу из-за пожара на борту. Как пишет South China Morning Post, причиной пожара, предположительно, стал пауэрбанк, помещенный на багажной полке. Еще один инцидент, связанный, предположительно, с портативным аккумулятором, произошел в конце января: в аэропорту южнокорейского города Пусан: загорелся самолет Airbus A321-200, готовившийся к вылету в Гонконг. Все 176 человек оперативно покинули борт, трое пассажиров при эвакуации получили легкие травмы, у четверых членов экипажа были признаки отравления продуктами горения.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву
3 августа, 23:49
 
ПроисшествияАнкараСтамбулТУРЦИЯTurkish Airlines
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала