Трамп сообщил о планах выдворить бездомных из Вашингтона - 10.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250810/homeless-860542472.html
Трамп сообщил о планах выдворить бездомных из Вашингтона
Трамп сообщил о планах выдворить бездомных из Вашингтона - 10.08.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о планах выдворить бездомных из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается организовать перемещение вашингтонских бездомных за пределы американской столицы. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T21:42+0300
2025-08-10T21:42+0300
вашингтон
сша
дональд трамп
cnn
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается организовать перемещение вашингтонских бездомных за пределы американской столицы. В субботу американский лидер объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне. "Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно уехать. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступникам уезжать не придётся — мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. Всё произойдёт очень быстро, как и на границе: за последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю", - написал Трамп в соцсети Truth Social. В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне. Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.
вашингтон
сша
вашингтон, сша, дональд трамп, cnn
ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, CNN
21:42 10.08.2025
 
Трамп сообщил о планах выдворить бездомных из Вашингтона

Трамп заявил, что планирует переместить бездомных за пределы Вашингтона

© Unsplash/Vlad TchompalovВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Vlad Tchompalov
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается организовать перемещение вашингтонских бездомных за пределы американской столицы.
В субботу американский лидер объявил о проведении в понедельник пресс-конференции, которая якобы "положит конец" тяжким преступлениям в Вашингтоне.
"Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно уехать. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступникам уезжать не придётся — мы отправим вас в тюрьму, где вам и место. Всё произойдёт очень быстро, как и на границе: за последние несколько месяцев мы перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В четверг Трамп заявил о возможном введении войск национальной гвардии страны в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе и недавнего нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина. При этом, как сообщал телеканал CNN, федеральные агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ФБР, национальной гвардии и министерства внутренней безопасности уже получили указание быть готовыми к возможному развертыванию войск в Вашингтоне.
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Калифорния в упадке. Во что демократы превратили города
21 октября 2024, 10:32
Ранее телеканал ABC сообщал, что в начале августа в федеральном округе Колумбия 19-летний бывший сотрудник DOGE Эдвард Користин подвергся нападению двух подростков, которые пытались угнать его автомобиль. Подростков задержали на месте преступления, сообщал телеканал.
 
ВАШИНГТОНСШАДональд ТрампCNN
 
 
