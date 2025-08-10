Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана - 10.08.2025, ПРАЙМ
Политолог назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Проект "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) представляет собой не только экономический, но и серьезный геополитический вызов для Ирана, грозя ему выпадением из важнейшей транспортной цепочки, потерей транзитных доходов и ослаблением влияния на Южном Кавказе, заявил РИА Новости израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров. Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие на длительный срок транзитного коридора, который будет назван "Маршрутом Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут будет функционировать в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением. В субботу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению, поскольку, по мнению Тегерана, его реализация "ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа". "Иран рискует утратить своё значение как ключевого альтернативного маршрута между Европой и Азией, включая сухопутный путь в Ереван и далее - в Россию. Для Тегерана этот проект несет не только экономический, но и серьезный геополитический вызов - выпадение из важнейшей транспортной цепочки, потерю транзитных доходов и ослабление влияния на Южном Кавказе. Главное же - появление у его границ американского присутствия, которое в перспективе может означать создание, пусть и формально скрытой, военной базы США. А это уже прямая и долговременная угроза национальной безопасности Ирана", - сказал собеседник агентства. По его словам, Тегеран уже давно выступает против создания так называемого Зангезурского коридора, поскольку опасается, что он отрежет Иран от Армении и остальной части Кавказа, а также приведет к появлению иностранного военного присутствия у иранских границ.
15:38 10.08.2025
 
Политолог назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана

