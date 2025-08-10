https://1prime.ru/20250810/issledovanie-860523872.html

Исследование показало приток начинающих специалистов в рабочие профессии

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Значительный приток начинающих специалистов наблюдается в рабочие профессии в России - почти каждый четвертый соискатель не имеет опыта, говорится в исследовании "Авито Работы", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Аналитики ... выявили значительный приток начинающих специалистов в рабочие профессии. Оказалось, что в первой половине 2025 года 27% всех резюме принадлежало кандидатам без опыта — это самая большая группа среди соискателей", - говорится в исследовании по итогам изучения динамики резюме за первое полугодие 2024 и 2025 годов. По данным аналитиков, молодые специалисты чаще выбирают профессии, где можно быстро начать работать без длительного обучения. Так, за год число резюме от трактористов без опыта выросло в 2,5 раза. В среднем они хотят зарабатывать 80 тысяч рублей в месяц. Такой же кратный рост зафиксирован среди начинающих сортировщиков — на этой позиции соискатели без опыта хотели бы получать 50 тысяч рублей в месяц за полную занятость. Резюме продавцов-кассиров без опыта за год стало больше на 66% — за полный рабочий день они рассчитывают в среднем на 40 тысяч рублей в месяц. "Мы видим явный тренд на омоложение сегмента рабочих профессий — на долю кандидатов от 14 до 24 лет приходится 21% всех размещенных резюме. В ответ бизнес все чаще предлагает позиции с обучением на месте — в первой половине текущего года число таких предложений выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — комментирует директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. Соискатели с опытом от одного до трех лет в первом полугодии 2025 года составили 6% от общего объема резюме. Наиболее заметный прирост числа резюме зафиксирован среди водителей категории B (+121%) и электрогазосварщиков (+119%) — на этих позициях соискатели указывают зарплатные ожидания в размере 99 тысяч и 100 тысяч рублей в месяц соответственно. Число операторов станков с таким стажем за год увеличилось на 75%, их зарплатные ожидания достигали в среднем 80 тысяч рублей за полный рабочий день. Кандидаты с опытом более трех лет формируют 18% от всех резюме, выяснили аналитики. Больше всего резюме в этой категории разместили операторы производственной линии (+119%) — их зарплатные ожидания составляют около 70 тысячи рублей при условии полной занятости. Также свои резюме стали чаще размещать водители категории C (+65%) и дальнобойщики (+46%). Первые хотели бы получать в среднем 120 тысяч рублей в месяц, а вторые рассчитывают на зарплату в размере 180 тысяч рублей за полную занятость.

