Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США
Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США
2025-08-10T17:15+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает чрезвычайную встречу министров иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник в связи с запланированной встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. "Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы... Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", - цитирует агентство Франс Пресс слова Каллас в воскресенье. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
