Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250810/kallas--860538401.html
Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США
Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США - 10.08.2025, ПРАЙМ
Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает чрезвычайную встречу министров иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник в связи с... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T17:15+0300
2025-08-10T17:16+0300
политика
мировая экономика
россия
украина
сша
европа
владимир путин
дональд трамп
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает чрезвычайную встречу министров иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник в связи с запланированной встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. "Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы... Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", - цитирует агентство Франс Пресс слова Каллас в воскресенье. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
https://1prime.ru/20250716/zakharova--859537554.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_53009b27f520bf8454cc3f435338dac0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, кая каллас, ес
Политика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кая Каллас, ЕС
17:15 10.08.2025 (обновлено: 17:16 10.08.2025)
 
Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД ЕС из-за саммита России и США

Каллас созовет чрезвычайную встречу глав МИД стран ЕС из-за встречи Путина и Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает чрезвычайную встречу министров иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник в связи с запланированной встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
"Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы... Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги", - цитирует агентство Франс Пресс слова Каллас в воскресенье.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
"Неужели?". Захарова ответила на слова Каллас о поставках оружия Киеву
16 июля, 08:30
 
ПолитикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАСШАЕВРОПАВладимир ПутинДональд ТрампКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала