В Таиланде трое военнослужащих подорвались на мине на границе с Камбоджей

В Таиланде трое военнослужащих подорвались на мине на границе с Камбоджей

БАНГКОК, 10 авг - ПРАЙМ. Трое таиландских военнослужащих подорвались на мине во время патрулирования участка границы с Камбоджей, разминированного пять дней назад, сообщает оперативное командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда. "Трое военнослужащих подорвались в субботу в 10.00 (06.00 мск - ред.) на мине ПМН-2 во время патрулирования границы с Камбоджей в районе Кантхаралак провинции Сисакет. Старшему патрульного наряда оторвало левую ногу ниже голени, второй военнослужащий получил ранения в руку и спину, третий получил контузию и разрыв барабанной перепонки правого уха", - говорится в сообщении. Отмечается, что патрулирование проводилось на территории Таиланда перед установкой заграждений из колючей проволоки на таиландской стороне нейтральной полосы границы. "За пять дней до инцидента на этой территории саперами сухопутных войск было проведено разминирование, и участок был полностью очищен от мин", - уточнило командование. В сообщении также говорится, что прибывшая на место взрыва саперная команда обнаружила на территории участка патрулирования еще 18 мин ПМН-2, из которых две были установлены и поставлены на боевой взвод, а остальные - сложены в неприметном месте неподалеку, но не подготовлены к использованию. Ранее в течение июля таиландские военные дважды подрывались на минах ПМН-2 во время патрулирования участков границы с Камбоджей, шестеро военнослужащих получили ранения и контузии, двоим из них оторвало ноги. Оба случая подрыва произошли на маршрутах патрулирования, которыми регулярно следовали таиландские военные. Обнаруженные перед началом вооруженного пограничного конфликта с Камбоджей рядом с местом первого взрыва мины ПМН-2 были в новом состоянии и не имели следов обрастания растительностью, из чего был сделан вывод, что они были установлены недавно и не являются остаточными боеприпасами времен Индокитайской войны США 1964-1974 годов и гражданского конфликта в Камбодже 1990-х годов, во время которого боевые действия неоднократно перемещались в приграничные районы Таиланда. Такие же мины были найдены таиландскими военными в ящиках и сложенными на земле без упаковки на позициях камбоджийской армии во время боестолкновений 24-28 июля 2025 года. Таиланд многократно заявлял, что не имеет и никогда не имел на вооружении мин ПМН-2. Камбоджа ни разу с момента первого взрыва и до настоящего времени не признала наличия у себя и закладки на приграничной территории таких мин. На границе между Таиландом и Камбоджей с полуночи 28 июля действует режим прекращения огня. Мины ПМН-2 (Противопехотная мина нажимного действия-2), созданные советскими оружейниками в начале 1970-х годов, производились в СССР, Венгерской Народной Республике, социалистической Чехословакии и других странах по советской лицензии как минимум до середины 1990-х годов. В Юго-Восточной Азии такие мины получал от разных производителей Вьетнам в годы Индокитайской войны, а также Лаос в 1976-1989 годах и Камбоджа в 1979-1989 годах. И Таиланд, и Камбоджа являются участниками Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин 1997 года. По условиям конвенции страны были обязаны уничтожить свои арсеналы противопехотных мин, оставив на складах лишь небольшое количество таких устройств для тренировки своих военнослужащих в их обнаружении и обезвреживании.

