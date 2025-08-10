У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

https://1prime.ru/20250810/kamchatka-860536057.html
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 158. Глубина (в километрах): 43,8. Магнитуда: 5,0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
