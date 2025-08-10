Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250810/karasin-860540502.html
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин - 10.08.2025, ПРАЙМ
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин
Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T19:47+0300
2025-08-10T20:03+0300
политика
россия
киев
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/16/856013558_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_22a063f66d66e8ec9416c04918fea2c9.jpg
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале. При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он. Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин. Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор. "Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.
https://1prime.ru/20250810/vens--860538568.html
киев
аляска
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/16/856013558_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_a2ae9b4738175680476910e53219d3df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киев, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато
Политика, РОССИЯ, Киев, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО
19:47 10.08.2025 (обновлено: 20:03 10.08.2025)
 
ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин

Сенатор Карасин: ЕС и Киев пытаются создать шум перед встречей Путина и Трампа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкX Парламентский форум БРИКС
X Парламентский форум БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он.
Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин.
Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор.
"Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до саммита Россия — США
17:27
 
ПолитикаРОССИЯКиевАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала