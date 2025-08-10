https://1prime.ru/20250810/karasin-860540502.html

ЕС и Украина не заинтересованы в переговорах России и США, заявил Карасин

2025-08-10T19:47+0300

2025-08-10T19:47+0300

2025-08-10T20:03+0300

политика

россия

киев

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

ес

нато

МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Евросоюз и Киев не заинтересованы в мирных договоренностях России и США по Украине, пытаясь создать как можно больше шума перед встречей президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "И вновь к встрече на Аляске. Вокруг неё уже закружился разнопёрый хоровод суждений и призывов. Убеждён, что свой голос к этому добавят совещания в рамках Евросоюза и НАТО. "Коалиция желающих" быстро превратилась в "союз нежелающих". Уже созывает свой ЕСовский актив (глава евродипломатии Кая) Каллас", - написал Карасин в своем Telegram-канале. При этом главной целью европейских политиков стало создать как можно больше шума, "препятствующего достижению каких-либо конструктивных договорённостей по украинскому кризису", отметил политик. "Вал эмоций и восклицаний в предстоящие дни будет нарастать. Будем к этому готовы", - добавил он. Он напомнил, что Владимир Зеленский обзвонил уже большинство европейских столиц с главным призывом – "не поддаться на уловки русских". "Про что это? Да конечно же опять про членство в НАТО и поставки вооружений. Мирные договорённости нынешним властям в Киеве противопоказаны. Они их страшат. Мгновенно киевский режим превратится в неинтересного партнёра, да ещё с завышенными требованиями к самим европейским патронам", - написал Карасин. Кроме того, самого Зеленского дома уже спрашивают о многом, на что у того ответов нет - коррупция, усталость от призыва, неясность экономических перспектив, отметил сенатор. "Дата 15 августа может стать судьбоносной. Но торопиться не будем. Реальности современного мира уже доказали свою непредсказуемость", - заключил Карасин.

2025

