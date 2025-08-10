https://1prime.ru/20250810/kenin-860541380.html
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин - 10.08.2025, ПРАЙМ
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин
Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин. Об этом сообщила компания. | 10.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Умер крупнейший акционер группы "Самолет" Михаил Кенин. Об этом сообщила компания. "С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин", — сообщается в пресс-релизе. "Самолет" выразил соболезнования семье и близким предпринимателя. "Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и, в то же время, способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране", — подчеркнули в компании. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин контролировал 31,6% акций "Самолета".
