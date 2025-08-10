https://1prime.ru/20250810/krym-860522500.html
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка - 10.08.2025, ПРАЙМ
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T03:38+0300
2025-08-10T03:38+0300
2025-08-10T03:38+0300
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522500.jpg?1754786292
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя.
Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя.
Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.