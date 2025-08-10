Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250810/krym-860522500.html
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка - 10.08.2025, ПРАЙМ
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T03:38+0300
2025-08-10T03:38+0300
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522500.jpg?1754786292
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя. Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес
Общество , Бизнес
03:38 10.08.2025
 
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка

Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Суд в Крыму оштрафовал местного жителя за запуск фейерверка, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина, работающий водителем, в 10 часов вечера на дороге между домами запустил фейерверк, нарушив запрет на применение и использование пиротехнических изделий, который действует на всей территории полуострова после начала СВО из соображений безопасности. Исключение - хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники гражданам применять нельзя.
Согласно материалам, в суде мужчина признал вину. Его оштрафовали на 1000 рублей, следует из материалов. Назначенное наказание - минимальное, статья предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
 
ОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала