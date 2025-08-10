Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о трендах азиатской кухни в России
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Азиатские рестораны становятся центрами притяжения молодой аудитории, формируя новые тренды, к 2026 году доля таких заведений составит около 30%, но успеха добьются только те проекты, которые смогут адаптировать блюда под местные предпочтения, рассказал РИА Новости основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян. "Почему именно Азия? Этот тренд - результат культурного взрыва, технологий и смены пищевых привычек. В азиатской кухне сегодня ярко проявлен синтез традиций и инноваций. Она идеально ложится на запрос поколения Z: яркие вкусы, эстетика для соцсетей, гибкость для ЗОЖ-адептов", - рассказал Галстян. "Согласно данным исследования Metro и "Контур.Маркет", доля азиатской кухни на российском ресторанном рынке в 2025 году составляет 15-20%. К 2026 году она займет около 30%. Но успеха добьются только те проекты, которые смогут предложить не просто копии блюд, а адаптированные под местные предпочтения концепции. Поколение Z ценит аутентичность, но хочет чувствовать себя комфортно - важно сохранить суть, но подать ее через призму знакомых вкусов и форматов", - добавил он. Ресторатор уверен, что в ближайшие годы Россию ждет расцвет узкоспециализированных заведений. "Вместо ресторанов "вообще про Азию" появятся места, посвященные конкретным направлениям, например, сычуаньской лапше, вьетнамскому фо, корндогам и так далее. При этом усилится тренд на экологичность: zero-waste концепции и локальные продукты станут нормой", - сказал Галстян. Он привел в пример популярность k-pop и сериалов-дорам, которые сделали корейскую кухню мейнстримом. "Соцсети превратили еду в контент: хрустящие корндоги, цветные моти собирают миллионы просмотров. Для поколения Z это больше чем еда. Это опыт, которым можно поделиться", - отметил ресторатор. При этом Галстян указал, что молодому поколению важна еще и "демократичность" форматов. "Молодежь выбирает не пафосные рестораны, а вок-бары, где можно попробовать сразу несколько вкусов без лишних условностей", - отметил он.
09:25 10.08.2025
 
Эксперт рассказал о трендах азиатской кухни в России

Ресторатор Галстян: азиатские рестораны становятся центром притяжения молодежи

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБлюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска
Блюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
