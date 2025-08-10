https://1prime.ru/20250810/mali-860539178.html
В Мали арестовали около 20 военных
В Мали арестовали около 20 военных
2025-08-10T17:58+0300
2025-08-10T17:58+0300
2025-08-10T18:08+0300
политика
мали
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Власти Мали арестовали около 20 военнослужащих по подозрению в желании дестабилизировать ситуацию в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности. Ранее, 2 августа, радиостанция RFI сообщала о взятии под стражу бывшего премьера Мали Мусы Мара по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам. Отмечалось, что Мара провел серию встреч с оппозиционными политиками и активистами, после чего опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором резко высказался в отношении малийских властей. "За последние три дня имели место аресты, связанные с попыткой дестабилизировать институты страны. Было по меньшей мере около 20 арестов", - приводит агентство слова неназванного источника. Как отмечает агентство, один из арестованных – бывший губернатор провинции Мопти генерал Абасс Дембеле. Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьера Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
мали
Новости
мали
