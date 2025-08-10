Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250810/mali-860539178.html
2025-08-10T17:58+0300
2025-08-10T18:08+0300
политика
мали
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860539016_0:181:2914:1820_1920x0_80_0_0_d45515874bd22d15c412032146a3e12c.jpg
https://1prime.ru/20250624/mali-858845374.html
мали
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860539016_125:0:2790:1999_1920x0_80_0_0_eb0ca8b5cd08d79e456154fee2d8f838.jpg
1920
1920
true
мали
Политика, МАЛИ
17:58 10.08.2025 (обновлено: 18:08 10.08.2025)
 
В Мали арестовали около 20 военных

AFP: в Мали арестовали около 20 военных по подозрению в попытке дестабилизации

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСолдаты правительственных войск Мали в освобожденном от боевиков-исламистов городе Кона
Солдаты правительственных войск Мали в освобожденном от боевиков-исламистов городе Кона - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Власти Мали арестовали около 20 военнослужащих по подозрению в желании дестабилизировать ситуацию в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности.
Ранее, 2 августа, радиостанция RFI сообщала о взятии под стражу бывшего премьера Мали Мусы Мара по обвинениям в дискредитации власти и подстрекательстве к беспорядкам. Отмечалось, что Мара провел серию встреч с оппозиционными политиками и активистами, после чего опубликовал в соцсети Х сообщение, в котором резко высказался в отношении малийских властей.
"За последние три дня имели место аресты, связанные с попыткой дестабилизировать институты страны. Было по меньшей мере около 20 арестов", - приводит агентство слова неназванного источника.
Как отмечает агентство, один из арестованных – бывший губернатор провинции Мопти генерал Абасс Дембеле.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьера Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.
Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
ПолитикаМАЛИ
 
 
