2025-08-10T05:32+0300
2025-08-10T05:32+0300
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что верит в то, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем. "Я бы сказал, что да", - сказал Эррол Маск, отвечая на вопрос, поймут ли люди в будущем, что Америка и Россия могут быть друзьями. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
05:32 10.08.2025
 
Отец Илона Маска верит в дружбу России и США

Отец Илона Маска верит в дружбу России и США в будущем

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что верит в то, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем.
"Я бы сказал, что да", - сказал Эррол Маск, отвечая на вопрос, поймут ли люди в будущем, что Америка и Россия могут быть друзьями.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
 
