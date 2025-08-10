https://1prime.ru/20250810/mer-860542273.html
В турецком городе Сындыргы обрушились десять зданий после землетрясения
В турецком городе Сындыргы обрушились десять зданий после землетрясения
2025-08-10T21:33+0300
СТАМБУЛ, 10 авг - ПРАЙМ. Как минимум десять зданий обрушились в турецком городе Сындыргы, ближайшем к эпицентру землетрясения, два человека могут находиться под обломками, сообщил мэр города Серкан Сак.
Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ряде других турецких городов, составила 6,1, эпицентр располагался в провинции Балыкесир, сообщило ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"В Сындыргы обрушились не менее десяти зданий, повреждены несколько домов. Под обломками одного из домов были шесть человек, спасены четверо, до двоих пытаемся добраться", - сообщил Сак телеканалу Habertürk.
По его словам, с рядом деревень провинции пока нет связи.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в свою очередь подтвердил телеканалу AHaber, что после землетрясения под завалами остаются два человека.
Эпицентр землетрясения располагался почти в 400 километрах от Стамбула.
Толчки ощущались на западе мегаполиса около 20-30 секунд в 19.55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу.
