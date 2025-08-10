https://1prime.ru/20250810/minpromtorg-860523222.html
Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для отрасли редких металлов
Минпромторг рассказал о налоговых преференциях для отрасли редких металлов
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассказал РИА Новости о действующих налоговых преференциях для отрасли редкоземельных металлов, так, при реализации новых инвестпроектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент к налоговой ставке по НДПИ.
"С целью повышения экономической эффективности при реализации новых инвестиционных проектов по добыче руд редких металлов применяется понижающий коэффициент Kрм к налоговой ставке по добыче полезных ископаемых, который равен 0,1 в течение 10 лет, начиная с налогового периода, в котором впервые появились основания для определения налоговой базы по НДПИ при добыче руд редких металлов", - пояснили в министерстве.
Кроме того, применяется и рентный коэффициент Крента - корректирующий коэффициент, который применяется к налоговым ставкам по НДПИ в отношении отдельных видов полезных ископаемых. В Минпромторге РФ отметили, что даже с учетом применения рентного коэффициента Крента равного 3,5, налоговая ставка по НДПИ при добыче руд редких металлов на новых участках недр составляет 1,68% в течение 10 лет с начала добычи.
"В случае, если новый инвестиционный проект реализуется в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, тогда налоговая ставка по НДПИ определяется с учетом рентного коэффициента Крента равного 1 и составляет 0,48%", - добавили в Минпромторге.
В министерстве отметили, что при добыче руд редких металлов на новых участках недр резидентами Арктической зоны России может применятся налоговый вычет по НДПИ. Вычет применятся с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно. Налогоплательщиками, являющимися резидентами территорий опережающего развития или участниками регионального инвестпроекта, применяется налоговая ставка по НДПИ с понижающим коэффициентом.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.
