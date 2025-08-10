Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты - 10.08.2025
Экономика
https://1prime.ru/20250810/mironov--860537240.html
Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты
Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты - 10.08.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нужно ограничить максимальную торговую наценку на продукты питания,... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T16:42+0300
2025-08-10T16:43+0300
экономика
бизнес
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860537088_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_2702900422fc47f423b3610178810bf1.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нужно ограничить максимальную торговую наценку на продукты питания, имеющие социальную значимость. "Нужен комплекс мер по обузданию дороговизны. Прежде всего с 1 сентября зафиксировать цены на самые востребованные продтовары. Перейти на прямые поставки, что называется, с полей и долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, плюс поддержка сельхозпроизводителей. И все это под жестким контролем государства", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что ограничение торговых наценок на самые востребованные продукты – программное требование СРЗП, и партия добивается введения этой нормы уже несколько лет. "Давайте возьмем за правило: в любом магазине, в любой сети, гипермаркете – торговая наценка максимум 15% от первой оптовой закупки у поставщика этой продукции. У нас она может составлять 100%, 150%. С какого перепуга? Этим борьба с продовольственной инфляцией не исчерпывается", - добавил депутат. В пример Миронов привел ситуацию с ценами на куриные яйца, которые, по его словам, "вдруг рухнули" почти втрое. Это, как считает политик, показывает, что дело не только в наценках, и надо пресекать спекуляцию по всей цепочке.
https://1prime.ru/20250724/minpromtorg-859858465.html
Новости
ru-RU
бизнес, россия, сергей миронов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
16:42 10.08.2025 (обновлено: 16:43 10.08.2025)
 
Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты

Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нужно ограничить максимальную торговую наценку на продукты питания, имеющие социальную значимость.
"Нужен комплекс мер по обузданию дороговизны. Прежде всего с 1 сентября зафиксировать цены на самые востребованные продтовары. Перейти на прямые поставки, что называется, с полей и долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, плюс поддержка сельхозпроизводителей. И все это под жестким контролем государства", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что ограничение торговых наценок на самые востребованные продукты – программное требование СРЗП, и партия добивается введения этой нормы уже несколько лет.
"Давайте возьмем за правило: в любом магазине, в любой сети, гипермаркете – торговая наценка максимум 15% от первой оптовой закупки у поставщика этой продукции. У нас она может составлять 100%, 150%. С какого перепуга? Этим борьба с продовольственной инфляцией не исчерпывается", - добавил депутат.
В пример Миронов привел ситуацию с ценами на куриные яйца, которые, по его словам, "вдруг рухнули" почти втрое. Это, как считает политик, показывает, что дело не только в наценках, и надо пресекать спекуляцию по всей цепочке.
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
В Минпромторге рассказали о мерах по стабилизации цен на сезонные продукты
24 июля, 09:04
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Сергей Миронов
 
 
