Миронов призвал ограничить торговую наценку на социально значимые продукты

2025-08-10T16:42+0300

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нужно ограничить максимальную торговую наценку на продукты питания, имеющие социальную значимость. "Нужен комплекс мер по обузданию дороговизны. Прежде всего с 1 сентября зафиксировать цены на самые востребованные продтовары. Перейти на прямые поставки, что называется, с полей и долгосрочные соглашения между аграриями и ритейлом, плюс поддержка сельхозпроизводителей. И все это под жестким контролем государства", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что ограничение торговых наценок на самые востребованные продукты – программное требование СРЗП, и партия добивается введения этой нормы уже несколько лет. "Давайте возьмем за правило: в любом магазине, в любой сети, гипермаркете – торговая наценка максимум 15% от первой оптовой закупки у поставщика этой продукции. У нас она может составлять 100%, 150%. С какого перепуга? Этим борьба с продовольственной инфляцией не исчерпывается", - добавил депутат. В пример Миронов привел ситуацию с ценами на куриные яйца, которые, по его словам, "вдруг рухнули" почти втрое. Это, как считает политик, показывает, что дело не только в наценках, и надо пресекать спекуляцию по всей цепочке.

