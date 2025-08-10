https://1prime.ru/20250810/mishustin--860527651.html
Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником
2025-08-10T09:47+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что их труд требует высочайшего мастерства, ответственности, самоотдачи и заслуживает особого признания и уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днем строителя. Этот праздник объединяет людей одной из самых созидательных, востребованных и почётных профессий - тех, кто возводит комфортное жилье, социально значимые объекты, дороги, мосты, современные транспортные развязки, промышленные предприятия. Ваш труд требует высочайшего мастерства, ответственности, самоотдачи и заслуживает особого признания и уважения. Благодаря вам улучшается облик страны и качество жизни миллионов наших граждан", - говорится в поздравлении. Мишустин отметил, что сегодня строительный комплекс России, несмотря на внешние ограничения, демонстрирует впечатляющие результаты, эффективно решает поставленные президентом задачи. Он подчеркнул, что в настоящее время реализуются масштабные инфраструктурные проекты, внедряются технологии информационного моделирования, автоматизированные системы управления, активно применяются инновационные материалы, ведется работа по подготовке и повышению квалификации специалистов. Глава правительства выразил свою уверенность в том, что компетентность и целеустремлённость сотрудников отрасли будут залогом дальнейших успехов, помогут сохранить набранные темпы. "Отдельно хочу поблагодарить ветеранов стройкомплекса за верность призванию, за опыт, который вы передаете молодому поколению. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким", - заключил Мишустин.
