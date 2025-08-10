https://1prime.ru/20250810/netaniagu-860539351.html

Нетаньяху не общался с Трампом после принятия плана по оккупации Газы

2025-08-10T18:17+0300

2025-08-10T18:17+0300

2025-08-10T18:30+0300

политика

израиль

газа

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что еще не беседовал с президентом США Дональдом Трампом после принятия нового плана по оккупации Газы, однако рассчитывает, что разговор скоро состоится. В четверг Нетаньяху объявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать его под контроль нового "гражданского правительства". Он добавил, что в то же время Государство Израиль не планирует удерживать контроль над сектором, цель операции - установление "периметра безопасности". В субботу в МИД РФ заявили, что план Израиля расширить военную операцию на палестинской территории приведет к отрицательным последствиям для всего региона и усугубит ситуацию в секторе Газа. "Нет, не общался с президентом Трампом (после решения по Газе, принятого в четверг - ред.), но я намереваюсь побеседовать с ним в ближайшее время", - сказал Нетаньяху в воскресенье в ходе пресс-конференции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, тогда погибли около 1,2 тысячи израильтян.

израиль, газа, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп