Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии
10.08.2025
Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии
Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T11:44+0300
2025-08-10T11:44+0300
2025-08-10T11:44+0300
происшествия
япония
великобритания
ТОКИО, 10 авг - ПРАЙМ. Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на 20 минут. В результате шесть рейсов опоздали на 20 минут. Никто не пострадал. Видимых повреждений на самолете нет. Истребитель приписан к ударной авианосной группе во главе с авианосцем "Принц Уэльский", которая принимает участие в совместных учениях с США и силами самообороны.
япония
великобритания
