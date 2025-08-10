Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250810/nhk-860530334.html
Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии
Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии - 10.08.2025, ПРАЙМ
Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии
Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T11:44+0300
2025-08-10T11:44+0300
происшествия
япония
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg
ТОКИО, 10 авг - ПРАЙМ. Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на 20 минут. В результате шесть рейсов опоздали на 20 минут. Никто не пострадал. Видимых повреждений на самолете нет. Истребитель приписан к ударной авианосной группе во главе с авианосцем "Принц Уэльский", которая принимает участие в совместных учениях с США и силами самообороны.
https://1prime.ru/20250810/yaponiya-860526011.html
япония
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_674f58c7be2bacbef9d5c4d32b6b3952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, великобритания
Происшествия, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:44 10.08.2025
 
Британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в Японии

NHK: британский стелс-истребитель F-35В экстренно сел в японском аэропорту

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 10 авг - ПРАЙМ. Британский стелс-истребитель F-35В совершил экстренную посадку в японском аэропорту "Кагосима" из-за технических неполадок, сообщил телеканал NHK.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта на 20 минут. В результате шесть рейсов опоздали на 20 минут. Никто не пострадал. Видимых повреждений на самолете нет.
Истребитель приписан к ударной авианосной группе во главе с авианосцем "Принц Уэльский", которая принимает участие в совместных учениях с США и силами самообороны.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма и пепла на высоту 3 километров
08:46
 
ПроисшествияЯПОНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала