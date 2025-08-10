https://1prime.ru/20250810/novinky-860539913.html

Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте

Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте - 10.08.2025, ПРАЙМ

Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте

Нынешние оппозиционные партии Чехии могут по итогам выборов в парламент 3-4 октября получить конституционное большинство в 120 мест из 200, сообщило в... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T18:56+0300

2025-08-10T18:56+0300

2025-08-10T18:56+0300

политика

чехия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860539764_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_74fc386c45c16b76fc13538dbe50a3e7.jpg

ПРАГА, 10 авг – ПРАЙМ. Нынешние оппозиционные партии Чехии могут по итогам выборов в парламент 3-4 октября получить конституционное большинство в 120 мест из 200, сообщило в воскресенье издание Novinky, опираясь на результаты социологического опроса агентства STEM. "Нынешние настроения в обществе благоприятствуют оппозиционным политическим силам. Укрепляет свои позиции коалиция левых партий Stačilo! ("Достаточно!"), продолжает уверенно лидировать в опросах движение АNО ("Акция недовольных граждан"), на третьем месте закрепилось движение SPD ("Свобода и прямая демократия"). Все вместе эти движения претендуют в новом составе парламента на получение конституционного большинства в Палате депутатов в 120 голосов из 200. В настоящее время у них больше шансов сформировать правительство, чем у ныне правящей трёхпартийной коалиции SPOLU ("Вместе") вкупе с ее нынешним союзником движением STAN ("Старосты и независимые") и возможным послевыборным союзником Чешской пиратской партией", - говорится в сообщении. Лидирующее в опросе движение АNO поддерживает почти треть избирателей – 31,1%. Правящая коалиция SPOLU набрала 21,3% голосов участников опроса. Движение SPD получило от респондентов 13,2% голосов. Далее идут движение STAN – 10,5%, Чешская пиратская партия – 8,1% и коалиция левых сил Stačilo! – 8%, в которой доминируют коммунисты. Позиции левых заметно усилило объединение их предвыборных списков с партией SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии и Моравии - СДПЧМ). Однако из-за этого состав партии в знак протеста покинуло около 1300 человек, включая ряд видных деятелей, например, бывшего министра по правам человека Иржи Динстбира. В пересчете на депутатские мандаты, движение ANO претендует на 73 мандата, коалиция SPOLU – на 47, движение SPD – на 27, движение STAN – на 21, Чешская пиратская партия – на 16, коалиция Stačilo! – на 16. В целом оппозиция претендует на 116 мандатов из 200. Остальные партии и движения пока не достигают в опросах показателя в 5%, необходимого для попадания в состав парламента. Всего для участия в выборах зарегистрировались 28 партий, движений и коалиций. Отвечая на вопросы журналистов о возможных коалициях по итогам выборов, замглавы ANO Алена Шиллерова сообщила, что руководство движения пока ни с кем не ведет подобных переговоров, а сосредоточено на подготовке к выборам для получения максимально возможного числа голосов избирателей, "чтобы без нас невозможно было сформировать новое правительство", приводит издание Novinky слова Шиллеровой. Опрос провело агентство STEM в период с 17 июля по 5 августа, в нем приняли участие более 1550 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех административно-территориальных единицах республики. О погрешности не сообщается.

https://1prime.ru/20250325/chekhiya-856078014.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия