Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте - 10.08.2025
Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте
Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте
ПРАГА, 10 авг – ПРАЙМ. Нынешние оппозиционные партии Чехии могут по итогам выборов в парламент 3-4 октября получить конституционное большинство в 120 мест из 200, сообщило в воскресенье издание Novinky, опираясь на результаты социологического опроса агентства STEM. "Нынешние настроения в обществе благоприятствуют оппозиционным политическим силам. Укрепляет свои позиции коалиция левых партий Stačilo! ("Достаточно!"), продолжает уверенно лидировать в опросах движение АNО ("Акция недовольных граждан"), на третьем месте закрепилось движение SPD ("Свобода и прямая демократия"). Все вместе эти движения претендуют в новом составе парламента на получение конституционного большинства в Палате депутатов в 120 голосов из 200. В настоящее время у них больше шансов сформировать правительство, чем у ныне правящей трёхпартийной коалиции SPOLU ("Вместе") вкупе с ее нынешним союзником движением STAN ("Старосты и независимые") и возможным послевыборным союзником Чешской пиратской партией", - говорится в сообщении. Лидирующее в опросе движение АNO поддерживает почти треть избирателей – 31,1%. Правящая коалиция SPOLU набрала 21,3% голосов участников опроса. Движение SPD получило от респондентов 13,2% голосов. Далее идут движение STAN – 10,5%, Чешская пиратская партия – 8,1% и коалиция левых сил Stačilo! – 8%, в которой доминируют коммунисты. Позиции левых заметно усилило объединение их предвыборных списков с партией SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии и Моравии - СДПЧМ). Однако из-за этого состав партии в знак протеста покинуло около 1300 человек, включая ряд видных деятелей, например, бывшего министра по правам человека Иржи Динстбира. В пересчете на депутатские мандаты, движение ANO претендует на 73 мандата, коалиция SPOLU – на 47, движение SPD – на 27, движение STAN – на 21, Чешская пиратская партия – на 16, коалиция Stačilo! – на 16. В целом оппозиция претендует на 116 мандатов из 200. Остальные партии и движения пока не достигают в опросах показателя в 5%, необходимого для попадания в состав парламента. Всего для участия в выборах зарегистрировались 28 партий, движений и коалиций. Отвечая на вопросы журналистов о возможных коалициях по итогам выборов, замглавы ANO Алена Шиллерова сообщила, что руководство движения пока ни с кем не ведет подобных переговоров, а сосредоточено на подготовке к выборам для получения максимально возможного числа голосов избирателей, "чтобы без нас невозможно было сформировать новое правительство", приводит издание Novinky слова Шиллеровой. Опрос провело агентство STEM в период с 17 июля по 5 августа, в нем приняли участие более 1550 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех административно-территориальных единицах республики. О погрешности не сообщается.
18:56 10.08.2025
 
Чешская оппозиция претендует на конституционное большинство в парламенте

ПРАГА, 10 авг – ПРАЙМ. Нынешние оппозиционные партии Чехии могут по итогам выборов в парламент 3-4 октября получить конституционное большинство в 120 мест из 200, сообщило в воскресенье издание Novinky, опираясь на результаты социологического опроса агентства STEM.
"Нынешние настроения в обществе благоприятствуют оппозиционным политическим силам. Укрепляет свои позиции коалиция левых партий Stačilo! ("Достаточно!"), продолжает уверенно лидировать в опросах движение АNО ("Акция недовольных граждан"), на третьем месте закрепилось движение SPD ("Свобода и прямая демократия"). Все вместе эти движения претендуют в новом составе парламента на получение конституционного большинства в Палате депутатов в 120 голосов из 200. В настоящее время у них больше шансов сформировать правительство, чем у ныне правящей трёхпартийной коалиции SPOLU ("Вместе") вкупе с ее нынешним союзником движением STAN ("Старосты и независимые") и возможным послевыборным союзником Чешской пиратской партией", - говорится в сообщении.
Лидирующее в опросе движение АNO поддерживает почти треть избирателей – 31,1%. Правящая коалиция SPOLU набрала 21,3% голосов участников опроса. Движение SPD получило от респондентов 13,2% голосов.
Далее идут движение STAN – 10,5%, Чешская пиратская партия – 8,1% и коалиция левых сил Stačilo! – 8%, в которой доминируют коммунисты. Позиции левых заметно усилило объединение их предвыборных списков с партией SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии и Моравии - СДПЧМ). Однако из-за этого состав партии в знак протеста покинуло около 1300 человек, включая ряд видных деятелей, например, бывшего министра по правам человека Иржи Динстбира.
В пересчете на депутатские мандаты, движение ANO претендует на 73 мандата, коалиция SPOLU – на 47, движение SPD – на 27, движение STAN – на 21, Чешская пиратская партия – на 16, коалиция Stačilo! – на 16. В целом оппозиция претендует на 116 мандатов из 200.
Остальные партии и движения пока не достигают в опросах показателя в 5%, необходимого для попадания в состав парламента. Всего для участия в выборах зарегистрировались 28 партий, движений и коалиций.
Отвечая на вопросы журналистов о возможных коалициях по итогам выборов, замглавы ANO Алена Шиллерова сообщила, что руководство движения пока ни с кем не ведет подобных переговоров, а сосредоточено на подготовке к выборам для получения максимально возможного числа голосов избирателей, "чтобы без нас невозможно было сформировать новое правительство", приводит издание Novinky слова Шиллеровой.
Опрос провело агентство STEM в период с 17 июля по 5 августа, в нем приняли участие более 1550 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех административно-территориальных единицах республики. О погрешности не сообщается.
