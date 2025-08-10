https://1prime.ru/20250810/ochered-860524159.html
В очереди у Крымского моста находятся более 900 машин
В очереди у Крымского моста находятся более 900 машин
2025-08-10T07:36+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860524159.jpg?1754800569
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В очереди у Крымского моста с обеих сторон после открытия движения находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - сообщили в инфоцентре.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
