https://1prime.ru/20250810/ochered-860524159.html

В очереди у Крымского моста находятся более 900 машин

В очереди у Крымского моста находятся более 900 машин - 10.08.2025, ПРАЙМ

В очереди у Крымского моста находятся более 900 машин

В очереди у Крымского моста с обеих сторон после открытия движения находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T07:36+0300

2025-08-10T07:36+0300

2025-08-10T07:36+0300

бизнес

керчь

тамань

крым

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860524159.jpg?1754800569

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В очереди у Крымского моста с обеих сторон после открытия движения находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

керчь

тамань

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, керчь, тамань, крым