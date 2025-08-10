https://1prime.ru/20250810/op-860522230.html

В ОП рассказали о новых пошлинах для иностранцев

В ОП рассказали о новых пошлинах для иностранцев - 10.08.2025, ПРАЙМ

В ОП рассказали о новых пошлинах для иностранцев

Государственные пошлины для иностранных граждан, касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в России, изменятся с 1... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T02:40+0300

2025-08-10T02:40+0300

2025-08-10T02:40+0300

россия

экономика

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860522230.jpg?1754782859

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Государственные пошлины для иностранных граждан, касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность в России, изменятся с 1 сентября 2025 года, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "С 1 сентября будут действовать новые госпошлины за совершение действий, связанных с пребыванием иностранных граждан в РФ, а именно: за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан - 500 рублей... В настоящее время эта услуга бесплатная. За продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ, за исключением случаев, когда такой срок определяется сроком действия визы - 1 тысяча рублей", - рассказал Машаров. Машаров добавил, что за продление срока действия разрешения на работу иностранного гражданина или лица без гражданства теперь будет взиматься 4200 рублей, такую же сумму придется заплатить за выдачу либо переоформление патента, тогда как за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников или внесение изменений в содержащиеся в них сведения установлена пошлина в 2100 рублей, а за регистрацию иностранных граждан по месту жительства размер сбора увеличится до 1 тысячи рублей с нынешних 420 рублей. "Во-первых, это дополнительные налоговые поступления в бюджет, а на приток и количество трудовых мигрантов данные инициативы не повлияют, наоборот, они будут способствовать снижению потока нелегальной миграции. Ведь те люди, кто приезжают в нашу страну работать - работают в соответствии с законодательством РФ и соответственно, соблюдают его. Поэтому повышение госпошлин на их жизни и трудовой деятельности не отразится. А те, кто приезжают к нам работать в "темную", конечно, ощутят на себе последствия данных изменений", - добавил Машаров. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов уточнил, что Федеральным законом от 31 июля 2025 года №271-ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. Изменения затрагивают статью 333.28 НК РФ. Он уточнил, что данный Федеральный закон вводит новые госпошлины для иностранных граждан.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф