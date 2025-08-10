Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге пенсионера обманули на 15 миллионов рублей - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250810/pensioner-860528864.html
В Петербурге пенсионера обманули на 15 миллионов рублей
В Петербурге пенсионера обманули на 15 миллионов рублей - 10.08.2025, ПРАЙМ
В Петербурге пенсионера обманули на 15 миллионов рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T10:41+0300
2025-08-10T10:41+0300
мошенничество
финансы
общество
рф
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860528711_0:252:2230:1506_1920x0_80_0_0_b34d02cb7cbc66347905e62430964e64.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Кировского района обратился местный житель 1956 года рождения. "(По сообщению заявителя - ред.) 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 миллиоанов рублей передать курьеру у парадной своего дома", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://1prime.ru/20250724/pensii-859859127.html
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860528711_106:0:2114:1506_1920x0_80_0_0_9b53babe27eacf2afb0620555fca2b60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , рф, санкт-петербург
Мошенничество, Финансы, Общество , РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:41 10.08.2025
 
В Петербурге пенсионера обманули на 15 миллионов рублей

Полиция ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в субботу в полицию Кировского района обратился местный житель 1956 года рождения.
"(По сообщению заявителя - ред.) 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 миллиоанов рублей передать курьеру у парадной своего дома", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Работавшие в 2024 году пенсионеры получат перерасчет пенсий 1 августа
24 июля, 09:11
 
МошенничествоФинансыОбществоРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала