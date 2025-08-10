https://1prime.ru/20250810/pensioner-860528864.html

В Петербурге пенсионера обманули на 15 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - ПРАЙМ. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера передать курьеру 15 миллионов рублей якобы для декларирования сбережений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в субботу в полицию Кировского района обратился местный житель 1956 года рождения. "(По сообщению заявителя - ред.) 7 августа ему позвонили неизвестные, после чего обманом под предлогом декларирования денежных средств убедили имеющиеся у него денежные средства в сумме 15 миллиоанов рублей передать курьеру у парадной своего дома", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.

