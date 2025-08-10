https://1prime.ru/20250810/pensioner-860531651.html

В Москве мошенники похитили 27 миллионов рублей у пенсионеров

В Москве мошенники похитили 27 миллионов рублей у пенсионеров - 10.08.2025, ПРАЙМ

В Москве мошенники похитили 27 миллионов рублей у пенсионеров

Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров из Москвы после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщили в прокуратуре Москвы. | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T12:51+0300

2025-08-10T12:51+0300

2025-08-10T12:51+0300

мошенничество

россия

москва

фсб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Мошенники похитили 27 миллионов рублей у супружеской пары пенсионеров из Москвы после звонка от якобы бывшего работодателя мужа, сообщили в прокуратуре Москвы. "Двадцать семь миллионов рублей похищено у супружеской пары москвичей после звонка от якобы бывшего работодателя мужа. Москвичу в мессенджере позвонил якобы бывший начальник, сообщил, что в организации идет проверка кадрового состава и нужно ждать звонка от сотрудника ФСБ для уточнения деталей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Правоохранители отметили, что, поверив ложной информации, мужчина начал общение с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что банк заблокировал перевод денег от его имени "преступнику". Затем в криминальную схему вступила лжесотрудница банка. Супруги, выполняя указания злоумышленников, под предлогом передачи всех сбережений сотрудникам органов безопасности, снимали со счетов денежные средства и передавали их курьерам. За две недели введенные в заблуждение пенсионеры передали аферистам 27 млн рублей, добавили в прокуратуре. Когда мужчина стал получать от "телефонных кураторов" угрозы, понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы. "Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Центрального административного округа", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250810/pensioner-860528864.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, фсб