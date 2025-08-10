Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250810/pensiya-860479969.html
Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения
Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения - 10.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения
Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T02:02+0300
2025-08-10T02:02+0300
пенсии
общество
вадим виноградов
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82697/79/826977952_0:108:3111:1859_1920x0_80_0_0_2ed0c574fdbb5f03150c2a292f223ced.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что с 2016 по 2024 год индексация пенсий для тех, кто продолжал работать после выхода на пенсию, была приостановлена — выплаты оставались на уровне, установленном при назначении. С 2025 года индексация вновь начала применяться к работающим пенсионерам."Однако все накопленные за этот период повышения добавляются к пенсии только после официального завершения трудовой деятельности", - указывает юрист.Чтобы получить максимально возможную сумму, важно соблюсти ряд условий.Согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения."Поэтому оптимальным считается увольнение в конце месяца: это позволяет быстрее перейти на повышенную пенсию, поскольку весь месяц засчитывается как рабочий. Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение", - объясняет юрист.Причина увольнения не влияет на возможность перерасчета — он осуществляется независимо от основания прекращения работы."После увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, и это не отменяет уже произведенный перерасчет", - предупреждает эксперт.С 2025 года индексация распространяется и на тех, кто продолжает трудиться, поэтому повышенная пенсия сохраняется даже при повторном трудоустройстве.Главное — соблюсти перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе факт увольнения не будет зафиксирован в системе Социального фонда, и перерасчет не произойдет, говорит Виноградов.Если человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан освободить его без обязательной отработки двух недель, с соответствующей записью в трудовой книжке.При повторном увольнении применяется стандартная процедура.Перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически — подавать заявление не требуется. Главное, чтобы работодатель своевременно передал информацию о расторжении трудового договора в Социальный фонд. Иногда возникают задержки, поэтому юрист рекомендует проверить факт передачи данных через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда.
https://1prime.ru/20250801/pensiya-860175863.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82697/79/826977952_141:0:2810:2002_1920x0_80_0_0_1dcb79a9c84321d33546622f007837c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , вадим виноградов, социальный фонд
Пенсии, Общество , Вадим Виноградов, Социальный фонд
02:02 10.08.2025
 
Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения

Профессор Виноградов назвал способ получить максимальную пенсию после увольнения

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкВыдача денег
Выдача денег - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Рабочие токарно-ложкарного цеха вытачивают деревянные изделия для дальнейшей обработки - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Названа категория пенсионеров, которой повысят пенсии с 1 августа
1 августа, 02:02
Он напомнил, что с 2016 по 2024 год индексация пенсий для тех, кто продолжал работать после выхода на пенсию, была приостановлена — выплаты оставались на уровне, установленном при назначении. С 2025 года индексация вновь начала применяться к работающим пенсионерам.
"Однако все накопленные за этот период повышения добавляются к пенсии только после официального завершения трудовой деятельности", - указывает юрист.
Чтобы получить максимально возможную сумму, важно соблюсти ряд условий.
Согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения.
"Поэтому оптимальным считается увольнение в конце месяца: это позволяет быстрее перейти на повышенную пенсию, поскольку весь месяц засчитывается как рабочий. Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение", - объясняет юрист.
Причина увольнения не влияет на возможность перерасчета — он осуществляется независимо от основания прекращения работы.
"После увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, и это не отменяет уже произведенный перерасчет", - предупреждает эксперт.
С 2025 года индексация распространяется и на тех, кто продолжает трудиться, поэтому повышенная пенсия сохраняется даже при повторном трудоустройстве.
Главное — соблюсти перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе факт увольнения не будет зафиксирован в системе Социального фонда, и перерасчет не произойдет, говорит Виноградов.
Если человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан освободить его без обязательной отработки двух недель, с соответствующей записью в трудовой книжке.
При повторном увольнении применяется стандартная процедура.
Перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически — подавать заявление не требуется. Главное, чтобы работодатель своевременно передал информацию о расторжении трудового договора в Социальный фонд. Иногда возникают задержки, поэтому юрист рекомендует проверить факт передачи данных через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда.
 
ПенсииОбществоВадим ВиноградовСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала