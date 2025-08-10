https://1prime.ru/20250810/pensiya-860479969.html

Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения

Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения - 10.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как получить максимальную пенсию после увольнения

10.08.2025 - Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что с 2016 по 2024 год индексация пенсий для тех, кто продолжал работать после выхода на пенсию, была приостановлена — выплаты оставались на уровне, установленном при назначении. С 2025 года индексация вновь начала применяться к работающим пенсионерам."Однако все накопленные за этот период повышения добавляются к пенсии только после официального завершения трудовой деятельности", - указывает юрист.Чтобы получить максимально возможную сумму, важно соблюсти ряд условий.Согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения."Поэтому оптимальным считается увольнение в конце месяца: это позволяет быстрее перейти на повышенную пенсию, поскольку весь месяц засчитывается как рабочий. Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение", - объясняет юрист.Причина увольнения не влияет на возможность перерасчета — он осуществляется независимо от основания прекращения работы."После увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, и это не отменяет уже произведенный перерасчет", - предупреждает эксперт.С 2025 года индексация распространяется и на тех, кто продолжает трудиться, поэтому повышенная пенсия сохраняется даже при повторном трудоустройстве.Главное — соблюсти перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе факт увольнения не будет зафиксирован в системе Социального фонда, и перерасчет не произойдет, говорит Виноградов.Если человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан освободить его без обязательной отработки двух недель, с соответствующей записью в трудовой книжке.При повторном увольнении применяется стандартная процедура.Перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически — подавать заявление не требуется. Главное, чтобы работодатель своевременно передал информацию о расторжении трудового договора в Социальный фонд. Иногда возникают задержки, поэтому юрист рекомендует проверить факт передачи данных через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда.

