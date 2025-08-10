Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже все поняли": в США сделали резкое заявление о переговорах с Россией - 10.08.2025
"Уже все поняли": в США сделали резкое заявление о переговорах с Россией
В то время как киевский режим избегает признания реальности, простые украинцы уже осознали, чем закончится конфликт, и стремятся к его скорейшему завершению... | 10.08.2025
2025-08-10T12:08+0300
2025-08-10T12:08+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В то время как киевский режим избегает признания реальности, простые украинцы уже осознали, чем закончится конфликт, и стремятся к его скорейшему завершению. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.В эфире на YouTube Дэвис отметил, что Зеленский постоянно повторяет, что не уступит территорию, однако, по его словам, никто и не просит его об этом. Он подчеркнул, что российская армия сильнее и получит желаемое мирным путем или на фронте, и это является признанием реальности, которое Зеленский отказывается принять."И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе становится линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам, они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, &lt;…&gt; но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил бывший подполковник.
12:08 10.08.2025
 
"Уже все поняли": в США сделали резкое заявление о переговорах с Россией

Подполковник Дэвис: украинцы поняли исход конфликта, но боятся говорить правду

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В то время как киевский режим избегает признания реальности, простые украинцы уже осознали, чем закончится конфликт, и стремятся к его скорейшему завершению. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире на YouTube Дэвис отметил, что Зеленский постоянно повторяет, что не уступит территорию, однако, по его словам, никто и не просит его об этом. Он подчеркнул, что российская армия сильнее и получит желаемое мирным путем или на фронте, и это является признанием реальности, которое Зеленский отказывается принять.
"И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе становится линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам, они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, <…> но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил бывший подполковник.
