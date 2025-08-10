https://1prime.ru/20250810/peregovory-860530494.html
"Уже все поняли": в США сделали резкое заявление о переговорах с Россией
В то время как киевский режим избегает признания реальности, простые украинцы уже осознали, чем закончится конфликт, и стремятся к его скорейшему завершению
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В то время как киевский режим избегает признания реальности, простые украинцы уже осознали, чем закончится конфликт, и стремятся к его скорейшему завершению. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.В эфире на YouTube Дэвис отметил, что Зеленский постоянно повторяет, что не уступит территорию, однако, по его словам, никто и не просит его об этом. Он подчеркнул, что российская армия сильнее и получит желаемое мирным путем или на фронте, и это является признанием реальности, которое Зеленский отказывается принять."И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе становится линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам, они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, <…> но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил бывший подполковник.
Подполковник Дэвис: украинцы поняли исход конфликта, но боятся говорить правду
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В то время как киевский режим избегает признания реальности, простые украинцы уже осознали, чем закончится конфликт, и стремятся к его скорейшему завершению. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире на YouTube
Дэвис отметил, что Зеленский постоянно повторяет, что не уступит территорию, однако, по его словам, никто и не просит его об этом. Он подчеркнул, что российская армия сильнее и получит желаемое мирным путем или на фронте, и это является признанием реальности, которое Зеленский отказывается принять.
"И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. Очевидно, чем ближе становится линия фронта, тем понятнее становится ситуация. И по понятным причинам, они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить. Для них исход уже понятен, вопрос остался в цене. И чем дольше идет конфликт, тем больше им придется заплатить, <…> но они боятся это говорить, потому что их банально могут убить за это", — заключил бывший подполковник.
