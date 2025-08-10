Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист перечислила опасные переводы с карты на карту - 10.08.2025
Экономист перечислила опасные переводы с карты на карту
финансы, банки, росфинмониторинг, перевод средств
Финансы, Банки, Росфинмониторинг, перевод средств
03:03 10.08.2025
 
Экономист перечислила опасные переводы с карты на карту

Эксперт Мамедова: основания для приостановки имеют многие переводы по карте

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa и Mastercard
Банковские карты Visa и Mastercard - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Банки ужесточают контроль финансовых операций для защиты от мошенников и борьбы с незаконным оборотом средств. Если перевод покажется подозрительным, его могут приостановить, предупредила в разговоре с агентством "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
В федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" были внесены изменения, согласно которым Росфинмониторинг получил более широкие полномочия по выявлению и пресечению противоправных действий, направленных на отмывание денежных средств. Операции с денежными средствами могут приостановить до 10 дней (а в некоторых случаях до 30 дней), если возникнут подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма.
Конкретные критерии не обозначены, однако, по мнению эксперта, теоретически вопросы могут возникнуть при совершении большого числа переводов.
"Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение", - предупредила эксперт.
Еще одним немаловажным критерием может являться количество получателей.
Кроме того, теоретически могут вызывать вопросы переводы только что поступивших денежных средств.
"Конечно, особое внимание уделяется и суммам переводов. Большее подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц", - указала Мамедова.
 
