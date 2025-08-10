Экономист перечислила опасные переводы с карты на карту

https://1prime.ru/20250810/perevody-860480438.html
2025-08-10T03:03+0300
2025-08-10T03:03+0300
2025-08-10T03:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855069841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92a33ca03e49f9a735ada8d4dfdb6cee.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Банки ужесточают контроль финансовых операций для защиты от мошенников и борьбы с незаконным оборотом средств. Если перевод покажется подозрительным, его могут приостановить, предупредила в разговоре с агентством "Прайм" эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.В федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" были внесены изменения, согласно которым Росфинмониторинг получил более широкие полномочия по выявлению и пресечению противоправных действий, направленных на отмывание денежных средств. Операции с денежными средствами могут приостановить до 10 дней (а в некоторых случаях до 30 дней), если возникнут подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма.Конкретные критерии не обозначены, однако, по мнению эксперта, теоретически вопросы могут возникнуть при совершении большого числа переводов."Теоретически, несколько десятков переводов в течение суток, нетипичных для держателя карты, могут вызвать подозрение", - предупредила эксперт.Еще одним немаловажным критерием может являться количество получателей.Кроме того, теоретически могут вызывать вопросы переводы только что поступивших денежных средств."Конечно, особое внимание уделяется и суммам переводов. Большее подозрение, например, могут вызвать переводы более 100 тысяч рублей в день и 1 миллиона рублей в месяц", - указала Мамедова.
https://1prime.ru/20250622/zapret-858763866.html
