Постпред США при НАТО допустил участие Зеленского во встрече на Аляске

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в воскресенье допустил участие Владимира Зеленского во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, но решение об этом сейчас не принято. "Я определенно считаю, что это возможно", - заявил он в интервью телеканалу CNN, комментируя возможность участия Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске. Уитакер добавил, что данное решение будет принимать глава Белого дома. "На данный момент решения не принято", - подчеркнул он. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
