https://1prime.ru/20250810/postpred--860537412.html

Постпред США при НАТО оценил отказ Зеленского от территориальных уступок

Постпред США при НАТО оценил отказ Зеленского от территориальных уступок - 10.08.2025, ПРАЙМ

Постпред США при НАТО оценил отказ Зеленского от территориальных уступок

Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок, заявил, что обе стороны конфликта на Украине... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T16:53+0300

2025-08-10T16:53+0300

2025-08-10T16:53+0300

политика

украина

аляска

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

нато

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок, заявил, что обе стороны конфликта на Украине должны согласиться его завершить. В интервью телеканалу CNN американского дипломата попросили прокомментировать позицию Зеленского, который в преддверии встречи российского и американского лидеров на Аляске сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Обе стороны должны согласиться завершить эту войну … нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению", - ответил Уитакер. Постпред США при альянсе также сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения того, какие территории могут быть обменены в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Президент Российской Федерации в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам глава киевского режима в преддверии встречи российского и американского лидеров сделал заявление, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.

https://1prime.ru/20250810/bouz--860534881.html

украина

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, cnn