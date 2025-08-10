https://1prime.ru/20250810/putin-860531325.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в релизе. Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.

