Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана - 10.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250810/putin-860531325.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана - 10.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T12:36+0300
2025-08-10T12:36+0300
политика
россия
мировая экономика
таджикистан
сша
аляска
владимир путин
эмомали рахмон
дональд трамп
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в релизе. Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.
https://1prime.ru/20250810/vstrecha-860527804.html
таджикистан
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, таджикистан, сша, аляска, владимир путин, эмомали рахмон, дональд трамп, снг
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, США, Аляска, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Дональд Трамп, СНГ
12:36 10.08.2025
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, российский лидер рассказал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу с Уиткоффом и договоренность о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, информирует пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в релизе.
Отмечается, что Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.
Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Таджикистан, добавляется в релизе.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
"Прибрали с танцплощадки": Киев в трауре из-за встречи Путина и Трампа
09:51
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаТАДЖИКИСТАНСШААляскаВладимир ПутинЭмомали РахмонДональд ТрампСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала