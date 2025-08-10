https://1prime.ru/20250810/rial-860541695.html
Правительство Ирана одобрило денежную реформу
ТЕГЕРАН, 10 авг - ПРАЙМ. Иранское правительство одобрило на заседании в воскресенье законопроект об удалении четырех нулей с купюр национальной валюты, сообщила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани. В конце июля замглавы комиссии по экономическим вопросам иранского парламента Джафар Кадери заявил, что комиссия одобрила законопроект об удалении четырех нулей с купюр иранского риала. "На сегодняшнем заседании кабинета правительства был одобрен проект по удалению четырех нулей с национальной валюты страны", - приводит слова Мохаджерани агентство Tasnim. В декабре 2024 года иранские СМИ сообщали о внесении президентом Ирана Масудом Пезешкианом на рассмотрение в парламент страны законопроекта о финансовой реформе. Согласно ей, национальная валюта "иранский риал" должна быть заменена на "иранский туман" путем удаления с купюр четырех лишних нулей. Так, например, купюра в 100 тысяч риалов должна превратиться в купюру 10 туманов. Как передавало иранское агентство Mehr, своей целью реформа ставит борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных. Законопроектом предусматривается двухлетний "переходный период", в рамках которого иранцы смогут расплачиваться как риалами, так и туманами. Иранский риал является очень дешевой валютой, так, один рубль оценивается в 4885,5 риала, а за один доллар пришлось бы отдать больше 420 тысяч риалов (по курсу центробанка исламской республики), на рынке цена доллара достигла рекордных 770 тысяч риалов. Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму на порядок (в десять раз) и называть цену в "туманах" – валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года. Иногда сокращения в десять раз не хватает, и сумму сокращают еще на три порядка, называя при этом единицу оценивания всё тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.
