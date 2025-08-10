https://1prime.ru/20250810/rosreestr-860527266.html
Назван самый молодой город России
Назван самый молодой город России - 10.08.2025, ПРАЙМ
Назван самый молодой город России
Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T09:36+0300
2025-08-10T09:36+0300
2025-08-10T09:36+0300
бизнес
недвижимость
общество
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860527100_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_0f956e80801c85d5829bd62d868b5b06.jpg
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара", - говорится в сообщении. Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.
https://1prime.ru/20250810/eksperty-860526151.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860527100_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_1d0125c1ef2e75eb761225f6fe5a0952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, общество , росреестр
Бизнес, Недвижимость, Общество , Росреестр
Назван самый молодой город России
Росреестр: самым молодым городом России является Ойсхара
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Самым молодым городом России считается Ойсхара, этот населенный пункт находится в Чеченской Республике и приобрел статус города в 2023 году, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
"Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий - город Ойсхара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом закона Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года статус указанного объекта был изменен с поселка на город.
Девелоперы назвали профессии, которые скоро исчезнут со строек