Задержанные за ограбление отделения "Почты России" похитили 5 млн руб

https://1prime.ru/20250810/rossija-860524304.html
2025-08-10T07:42+0300
2025-08-10T07:42+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Задержанные за ограбление отделения "Почты России" на юге Москвы похитили почти 5 миллионов рублей пенсионных денег, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу пресс-служба столичного главка МВД сообщила РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей. В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила, что полицейские в Серпухове задержали пятерых подозреваемых в налете на отделение почты в Москве. "Грабители похитили пенсионные деньги. Их должны были забрать почтальоны", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Задержанные за ограбление отделения "Почты России" на юге Москвы похитили почти 5 миллионов рублей пенсионных денег, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу пресс-служба столичного главка МВД сообщила РИА Новости, что двое в масках, предположительно, с пистолетом ограбили отделение "Почты России" на улице Медиков, 20. По предварительной оценке, сумма похищенного составила около 4,8 миллиона рублей. В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила, что полицейские в Серпухове задержали пятерых подозреваемых в налете на отделение почты в Москве.
"Грабители похитили пенсионные деньги. Их должны были забрать почтальоны", - сказал собеседник агентства.
 
