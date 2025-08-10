Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне чаще всего бронируют отели в Турции и Европе - 10.08.2025, ПРАЙМ
Россияне чаще всего бронируют отели в Турции и Европе
Россияне чаще всего бронируют отели в Турции и Европе - 10.08.2025, ПРАЙМ
Россияне чаще всего бронируют отели в Турции и Европе
Россияне чаще всего на бархатный сезон - сентябрь-октябрь - из зарубежных направлений бронируют отели и апартаменты в Турции и европейских городах - Италии,... | 10.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-10T06:32+0300
2025-08-10T06:32+0300
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россияне чаще всего на бархатный сезон - сентябрь-октябрь - из зарубежных направлений бронируют отели и апартаменты в Турции и европейских городах - Италии, Франции и Испании, в топ также вошла Абхазия, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Среди зарубежных стран этой осенью туристы чаще всего выбирают Турцию, также среди лидеров европейские страны с комфортным климатом и большими возможностями для исторического туризма", - рассказали в сервисе, опираясь на собственные данные. В первую пятерку зарубежных стран по спросу на поездки в бархатный сезон 2025 года, по данным сервиса, вошли: Турция, где в среднем стоимость ночи в местном отеле или апартаментах в исследуемый период обойдется примерно в 13 тысяч рублей. В топе также Италия (средняя стоимость ночи - 15,5 тысячи рублей), Франция (17,7 тысячи рублей), Абхазия (около 8 тысяч рублей) и Испания (15 тысяч рублей). При этом большинство путешественников, по данным сервиса, в бархатный сезон выбирают отдых внутри страны - доля российских направлений в бронированиях превышает 70%. "По-прежнему популярны южные курорты (Краснодарский край, Крым, Дагестан). Наряду с отдыхом на побережьях, многие выбирают и крупные города (Москву и Санкт-Петербург), которые привлекают насыщенной культурной программой и архитектурой", - отметили в компании. Средняя цена за ночь в Краснодарском крае составляет 9,2 тысячи рублей, в Петербурге или Ленинградской области - 7,2 тысячи, в Москве и Подмосковье - 9,5 тысячи, Крыму - 8,9 тысячи, Калининградской области - 8,8 тысячи рублей.
туризм, бизнес, россия, турция, краснодарский край, крым
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Краснодарский край, КРЫМ
06:32 10.08.2025
 
Россияне чаще всего бронируют отели в Турции и Европе

"Яндекс Путешествия": россияне чаще всего бронируют отели в Турции и Европе

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россияне чаще всего на бархатный сезон - сентябрь-октябрь - из зарубежных направлений бронируют отели и апартаменты в Турции и европейских городах - Италии, Франции и Испании, в топ также вошла Абхазия, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Среди зарубежных стран этой осенью туристы чаще всего выбирают Турцию, также среди лидеров европейские страны с комфортным климатом и большими возможностями для исторического туризма", - рассказали в сервисе, опираясь на собственные данные.
В первую пятерку зарубежных стран по спросу на поездки в бархатный сезон 2025 года, по данным сервиса, вошли: Турция, где в среднем стоимость ночи в местном отеле или апартаментах в исследуемый период обойдется примерно в 13 тысяч рублей. В топе также Италия (средняя стоимость ночи - 15,5 тысячи рублей), Франция (17,7 тысячи рублей), Абхазия (около 8 тысяч рублей) и Испания (15 тысяч рублей).
При этом большинство путешественников, по данным сервиса, в бархатный сезон выбирают отдых внутри страны - доля российских направлений в бронированиях превышает 70%. "По-прежнему популярны южные курорты (Краснодарский край, Крым, Дагестан). Наряду с отдыхом на побережьях, многие выбирают и крупные города (Москву и Санкт-Петербург), которые привлекают насыщенной культурной программой и архитектурой", - отметили в компании.
Средняя цена за ночь в Краснодарском крае составляет 9,2 тысячи рублей, в Петербурге или Ленинградской области - 7,2 тысячи, в Москве и Подмосковье - 9,5 тысячи, Крыму - 8,9 тысячи, Калининградской области - 8,8 тысячи рублей.
 
