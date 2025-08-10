Рябков оценил риск ядерного конфликта

https://1prime.ru/20250810/ryabkov--860531899.html
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
Замглавы МИД также отметил, что по мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере.
"Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - подчеркнул Рябков.
