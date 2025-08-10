Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков оценил риск ядерного конфликта - 10.08.2025
Политика
Рябков оценил риск ядерного конфликта
Рябков оценил риск ядерного конфликта - 10.08.2025, ПРАЙМ
Рябков оценил риск ядерного конфликта
Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 10.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".Замглавы МИД также отметил, что по мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере."Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - подчеркнул Рябков.
россия, сергей рябков, мид рф
Политика, РОССИЯ, Сергей Рябков, МИД РФ
13:03 10.08.2025
 
Рябков оценил риск ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков: риск ядерного конфликта не снижается

© РИА Новости . Валерий Мельников
Интервью с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Риск ядерного конфликта не снижается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия-1".
Замглавы МИД также отметил, что по мере приближения срока истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2026 года Москва видит риск полного отсутствия каких-либо механизмов контроля в этой сфере.
"Они должны понимать, что весь арсенал, имеющийся в распоряжении России, в надежных руках и он на службе защиты нашей страны", - подчеркнул Рябков.
Политика РОССИЯ Сергей Рябков МИД РФ
 
 
