У России есть не только "Орешник", заявил Рябков - 10.08.2025, ПРАЙМ
Вооружения
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 10.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Называть конкретные точки, географические регионы мне было бы абсолютно неправильно, безответственно... У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1". "Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - сказал Рябков.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860531884_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_bff18b0821b63011974cd930f883fc2d.jpg
1920
1920
true
технологии, россия, общество , сергей рябков, мид рф
Вооружения, Технологии, РОССИЯ, Общество , Сергей Рябков, МИД РФ
13:39 10.08.2025 (обновлено: 13:40 10.08.2025)
 
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Называть конкретные точки, географические регионы мне было бы абсолютно неправильно, безответственно... У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
"Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - сказал Рябков.
Рябков оценил риск ядерного конфликта
13:03
 
Вооружения Технологии РОССИЯ Общество Сергей Рябков МИД РФ
 
 
