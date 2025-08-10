https://1prime.ru/20250810/ryabkov-860532983.html
У России есть не только "Орешник", заявил Рябков
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Помимо систем "Орешник", у России есть и другие новейшие вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Называть конкретные точки, географические регионы мне было бы абсолютно неправильно, безответственно... У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто заранее, заведомо для себя не исключаем", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1". "Орешник" - да. Но есть и другое. Так что, времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не положено называть. Но есть", - сказал Рябков.
