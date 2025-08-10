https://1prime.ru/20250810/ryabkov-860533312.html

Москва учитывала планы Лондона по размещению ядерного оружия, заявил Рябков

2025-08-10T14:04+0300

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Принимая решение об отказе от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия учитывала планы Великобритании разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, безусловно, видим, что в некоторых аспектах политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений. В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на британской военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.

