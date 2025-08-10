https://1prime.ru/20250810/ryabkov-860542903.html
МИД: Россия не останавливала производство ракет средней и меньшей дальности
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, теперь располагает солидным арсеналом этого вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует", - сказал Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.
МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, теперь располагает солидным арсеналом этого вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует", - сказал Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.
