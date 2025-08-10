https://1prime.ru/20250810/ryabkov-860542903.html

МИД: Россия не останавливала производство ракет средней и меньшей дальности

МИД: Россия не останавливала производство ракет средней и меньшей дальности - 10.08.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия не останавливала производство ракет средней и меньшей дальности

Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, теперь располагает солидным арсеналом этого... | 10.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-10T22:07+0300

2025-08-10T22:07+0300

2025-08-10T22:31+0300

политика

россия

сергей рябков

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860542748_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ee6a0142e44cd936b9934acc7250a21b.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Россия не прекращала создавать ракеты средней и меньшей дальности во время действия моратория на их развертывание, теперь располагает солидным арсеналом этого вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР и отказе от них в нем не упоминалась. То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует", - сказал Рябков в интервью Ольге Скабеевой на "России 1". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счет нет никаких ограничений.

https://1prime.ru/20250805/ssha-860341801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей рябков, мид рф