Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее - 10.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее
Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее - 10.08.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее
Киев должен иметь право самостоятельно определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении конфликта на Украине, в том числе по вопросу членства | 10.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Киев должен иметь право самостоятельно определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении конфликта на Украине, в том числе по вопросу членства в НАТО, а также не иметь ограничений на численность своих вооруженных сил, считает генеральный секретарь альянса Марк Рютте. "Нам нужна Украина за столом переговоров. Это будет касаться территорий. Это также будет касаться гарантий безопасности. Абсолютно необходимо признать, чтобы Украина определяла свое будущее, свое геополитическое будущее, не имела ограничений на численность своих вооруженных сил", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя вопрос о членстве Киева в НАТО. По мнению Рютте, также не должно быть "никаких лимитов" на присутствие войск НАТО на востоке Европы, включая Латвию, Эстонию и Финляндию. Как ранее писала New York Times, европейские страны обеспокоены, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета.
украина, киев, европа, марк рютте, владимир путин, дональд трамп, нато, new york times
Политика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Марк Рютте, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, New York Times
17:03 10.08.2025
 
Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее

Генсек НАТО Рютте: Киев должен иметь право самостоятельно определять свое будущее

© РИА Новости . Алексей ВитвицкийГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Киев должен иметь право самостоятельно определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении конфликта на Украине, в том числе по вопросу членства в НАТО, а также не иметь ограничений на численность своих вооруженных сил, считает генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
"Нам нужна Украина за столом переговоров. Это будет касаться территорий. Это также будет касаться гарантий безопасности. Абсолютно необходимо признать, чтобы Украина определяла свое будущее, свое геополитическое будущее, не имела ограничений на численность своих вооруженных сил", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя вопрос о членстве Киева в НАТО.
По мнению Рютте, также не должно быть "никаких лимитов" на присутствие войск НАТО на востоке Европы, включая Латвию, Эстонию и Финляндию.
Как ранее писала New York Times, европейские страны обеспокоены, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета.
Мединский привел историческую справку для генсека НАТО Рютте
23 июля, 23:07
 
ПолитикаУКРАИНАКиевЕВРОПАМарк РюттеВладимир ПутинДональд ТрампНАТОNew York Times
 
 
Заголовок открываемого материала