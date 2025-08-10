https://1prime.ru/20250810/ryutte-860537863.html
Генсек НАТО заявил, что Украина должна сама определять свое будущее
ВАШИНГТОН, 10 авг - ПРАЙМ. Киев должен иметь право самостоятельно определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении конфликта на Украине, в том числе по вопросу членства в НАТО, а также не иметь ограничений на численность своих вооруженных сил, считает генеральный секретарь альянса Марк Рютте. "Нам нужна Украина за столом переговоров. Это будет касаться территорий. Это также будет касаться гарантий безопасности. Абсолютно необходимо признать, чтобы Украина определяла свое будущее, свое геополитическое будущее, не имела ограничений на численность своих вооруженных сил", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя вопрос о членстве Киева в НАТО. По мнению Рютте, также не должно быть "никаких лимитов" на присутствие войск НАТО на востоке Европы, включая Латвию, Эстонию и Финляндию. Как ранее писала New York Times, европейские страны обеспокоены, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине. По данным источников издания, государства Европы пытаются добиться, чтобы Владимир Зеленский присутствовал на встрече российского и американского лидеров. Европейцы также хотят участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным, подчеркивала газета.
